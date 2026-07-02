고우리가 근황을 알렸다./SNS

고우리가 근황을 알렸다./SNS

고우리가 근황을 알렸다./SNS

그룹 레인보우 출신 고우리가 남편과 함께 괌으로 태교여행을 떠났다.고우리는 1일 자신의 SNS를 통해 "인스타에서 태교여행을 검색하면 괌이 많이 뜨더라"며 괌 여행기를 공개했다. 그는 "비행시간이 적당하고 사람이 너무 많지 않은 점이 좋았다"고 적었다.이어 "첫째 날부터 날씨가 너무 좋아 기분도 좋고 컨디션도 좋았다"며 "비행기 타는 게 제일 걱정이었는데 아주 여유롭고 평화롭게 도착했다. 태교여행을 괌으로 많이 가는 이유를 알겠더라"고 만족감을 보였다.끝으로 고우리는 "당분간 피드가 괌 여행으로 도배가 될 예정"이라며 "아주 만족스러운 첫날은 이렇게 마무리했다"고 덧붙였다.한편, 고우리는 2022년 5세 연상의 사업가와 백년가약을 맺었다. 그는 오는 10월 첫 아들을 품에 안을 예정이다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr