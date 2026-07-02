박미선이 배우로 활동 중인 아들을 언급했다. / 사진=텐아시아DB, 최상엽 SNS

최상엽이 연극 배우로 활발하게 활동 중이다. / 사진=최상엽 SNS

코미디언 이봉원·박미선 부부의 아들이 배우 최상엽으로 활동하고 있는 사실이 알려진 가운데 그의 프로필도 새롭게 주목받고 있다.최상엽은 최근 유튜브 '롤링썬더' 채널의 '신여성'에서 언급됐다. 게스트로 출연한 박미선은 "자녀들을 잘 키운 거 같다"고 뿌듯해했고 조혜련은 박미선의 아들이자 배우로 활동 중인 최상엽을 언급했다.최상엽은 부모의 후광 없이 배우 활동을 시작하겠다며 자신의 정체를 숨겨왔던 것으로 전해졌다. 박미선과 절친한 조혜련은 최상엽을 연극 오디션에서 봤지만, 박미선의 아들인 걸 전혀 몰랐다고 말했다.박미선은 "배우를 모르니까 어떻게 도와줘야 할지 모르겠다"고 털어놨다. 그는 "(아들이) 배우를 도움 없이 하겠다고 했다"고 설명했다.1997년생인 최상엽은 183cm에 달하는 큰 키에 훈훈한 외모를 자랑한다. 박미선과 같은 소속사 큐브엔터테인먼트 소속으로 연극 '사랑해 엄마', '햄릿 재판', '바디체인지' 등에 출연했다.이봉원·박미선 부부는 1993년 결혼했다. 슬하에 딸 이유리, 아들 최상엽을 두고 있다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr