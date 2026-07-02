방송인 홍진경이 정선희에게 연애를 적극 권장했다. / 사진=텐아시아 DB

홍진경과 정선희가 제주도 여행에 나섰다. / 사진=유튜브 채널 '집 나간 정선희' 영상 캡처

방송인 홍진경이 정선희에게 소개팅 앱을 추천하며 연애를 적극 응원했다.지난 1일 유튜브 채널 '집 나간 정선희'에는 '30년 절친 정선희 홍진경 처음으로 함께 제주도 여행'이라는 제목의 영상이 공개됐다. 영상에는 정선희와 홍진경이 지인들과 함께 제주도 여행을 즐기는 모습이 담겼다.차를 타고 이동하던 중 홍진경은 정선희의 미모를 칭찬하며 "언니 진짜 요즘 인물 났다. 이제 연애만 하면 된다"고 말했다. 정선희가 긍정적인 반응을 보이자 홍진경은 "내가 지금 작업하는 게 하나 있다. 성사되면 말하려고 아직 얘기 안 했다. 일본 사람이다"며 소개팅을 주선 중임을 밝혔다.이어 홍진경은 해외 데이팅 앱을 언급했다. 그는 "요즘 데이팅 앱이 진짜 잘 돼 있다. 우리는 얼굴이 알려진 직업이라 가입을 못 하지만 콘텐츠 핑계로 가입해 놓으면 된다"며 "LA나 뉴욕 등 가는 지역마다 우리가 원하는 조건에 맞는 사람들이 다 뜬다"고 추천했다.정선희는 "위험한 사람 만나서 붙잡혀 가면 어떡하냐"고 우려를 표했다. 이에 홍진경은 "그런 게 무서우면 아무도 못 만난다"고 답해 웃음을 안겼다.한편 정선희는 2007년 故 배우 안재환과 결혼했으나 이듬해인 2008년 사별했다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr