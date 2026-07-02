쥬얼리 조민아가 쓰리잡으로 억대 연봉을 올리게 된 배경과 싱글맘으로 살아가는 현실을 털어놨다./사진=서인영 유튜브 캡처

쥬얼리 조민아가 쓰리잡으로 억대 연봉을 올리게 된 배경과 싱글맘으로 살아가는 현실을 털어놨다./사진=서인영 유튜브 캡처

쥬얼리 조민아가 쓰리잡으로 억대 연봉을 올리게 된 배경과 싱글맘으로 살아가는 현실을 털어놨다./사진=서인영 유튜브 캡처

쥬얼리 조민아가 쓰리잡으로 억대 연봉을 올리게 된 배경과 싱글맘으로 살아가는 현실을 솔직하게 털어놨다.1일 유튜브 채널 '개과천선 서인영'에는 서인영이 조민아의 집을 찾아 진솔한 이야기를 나누는 영상이 공개됐다.조민아는 보험설계사 일을 시작하게 된 계기를 질문에 "채용 사이트에 이력서를 냈는 데 전화가 왔다. 얼마를 벌 수 있냐고 물었는데 한 달에 300만 원은 번다더라"라고 말문을 열었다.이어 "그런데 나는 300만 원 가지고 안 된다고 했다. 왜냐면 나는 빚이 있으니까. 저는 아주 어릴 때부터 아빠 빚을 오래 갚았다. 결혼한 뒤에는 (전 남편이) 내 집으로 집 담보대출을 받던 걸 이혼하면서 내가 그 빚을 떠안게 된 거다. 빚을 빨리 갚고 싶었다"고 털어놨다. 빚을 하루라도 빨리 정리해야 한다는 생각에 주말도 반납한 채 일에만 매달렸다는 조민아는 눈을 뜨는 순간부터 잠들기 전까지 일만 했다고 회상했다.과거 베이커리를 운영했던 그는 현재 금융 컨설턴트를 비롯해 타로 마스터, 베이킹 클래스 강사까지 맡으며 '쓰리잡'을 이어가고 있다.조민아는 "보험왕에만 22차례 (이름을) 올렸다"며 "(매출로) 전국 1등도 했다. 연봉 한 X 억 정도 되는데, 우리는 수수료 체계라 매달 다르다"고 밝혀 눈길을 끌었다. 이를 들은 서인영은 놀라움을 감추지 못했다.싱글맘으로 살아가는 현실도 전했다. 조민아는 "아들이 혼란스러울 것 같아서, 나 혼자니까 그러니까 더 일하게 된다"며 "싱글맘들 힘냈으면 좋겠다. 나도 하니까. 양육비를 받는 것도 아닌데"라고 같은 처지의 부모들에게 응원의 메시지를 건넸다.조민아는 2002년 그룹 쥬얼리에 합류해 활동했으며 2005년 팀을 탈퇴했다. 이후 2020년 11월 결혼과 임신 소식을 알렸고 아들을 출산했다. 현재는 이혼 후 홀로 아들을 키우며 보험설계사로 활동 중이다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr