이미지 크게보기 사진 = TV조선 '퍼펙트 라이프'

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'퍼펙트 라이프' 가수 이사벨라가 직장암 4기 판정을 받고 항암 치료만 24차례 받았다고 고백했다.1일 방송된 TV CHOSUN '퍼펙트라이프'에는 이사벨라가 게스트로 출연했다.이날 방송에서 이사벨라는 "지난 2022년 직장암 4기 진단을 받은 뒤 수술과 항암 치료 12차례, 방사선 치료 30회를 받았다"며, "지난해 폐 전이로 폐 절제 수술을 거쳐 전신 항암 치료를 12차례를 더 받아 24번 치료를 더 했다"라고 말했다.힘겨운 치료를 견디면서도 무대를 내려놓지 못하는 이유도 들려줬다. 그는 중증 치매를 앓고 있는 남편을 언급하며 "노래를 계속해야 남편을 끝까지 돌볼 수 있다"고 절박한 속내를 내비쳤다.이어 남편이 치매 진단을 받았을 당시 "15년 전 사업 실패 이후 극심한 스트레스로 말수가 급격히 줄었고, 평범한 단어조차 쉽게 떠올리지 못하는 일이 잦아졌다고 떠올렸다.치매 검사를 권할 때마다 받아들이지 않았지만, 버스에서 교통카드조차 찍지 못하는 모습을 본 뒤 병원을 찾았고 결국 69세에 중증 치매 진단을 받았다고 말했다.이사벨라는 자신의 건강에 대한 두려움도 감추지 않았다. 그는 "항암 치료를 반복하면서 깜빡하는 증상이 심해졌다"며 "혹시 치매가 오면 남편은 누가 돌볼까 하는 생각이 가장 무섭다"고 먹먹한 심정을 털어놨다.또 폐 전이로 항암 치료를 받던 당시에는 남편을 요양원에 맡길 수밖에 없었다며 "혼자 간병하면 며칠씩 앓아누울 정도였다. 치매 간병은 출구가 보이지 않는 터널에 있는 기분"이라고 털어놔 안타까움을 안겼다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr