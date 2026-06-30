서인국이 박지현의 집을 찾았다./사진제공= tvN ‘내일도 출근!’

서인국이 박지현의 집을 찾았다./사진제공= tvN ‘내일도 출근!’

‘내일도 출근!’ 서인국이 박지현의 집을 찾는다. 침대 곁을 지키는 다정한 모습이 로맨스에 대한 기대를 높인다.tvN 월화드라마 ‘내일도 출근!’은 일상적 권태기에 시달리던 7년 차 직장인 차지윤이 까칠한 직장 상사 강시우와 함께 서로의 대체 불가능한 최선이 되어 일도 사랑도 다시 스위치를 켜는 오피스 로맨스다.지난 방송에서는 TF팀 프로젝트를 함께하며 서로에게 한 걸음 다가선 강시우(서인국 분)와 차지윤(박지현 분)의 모습이 그려졌다. 첫사랑 조가을(최경훈 분)과의 관계를 정리한 차지윤에게 강시우가 "그럼 이번 주말에 시간 되겠네요?"라며 다가서는 엔딩으로 마무리됐다.이 가운데 오늘(30일) 4회 방송을 앞두고 공개된 스틸에는 차지윤의 집을 찾은 강시우의 모습이 담겼다. 회사에서는 늘 일정한 거리를 유지했던 강시우가 처음으로 차지윤의 집을 찾는다. 이어 침대 곁에 앉은 강시우는 걱정스러운 눈빛으로 차지윤을 살피며 회사에서는 볼 수 없었던 다정한 면모를 보인다.특히 차지윤의 머리맡에 놓인 약봉지는 강시우의 세심한 배려를 짐작하게 한다. 그런 강시우를 바라보는 차지윤의 눈빛에도 이전과는 다른 감정이 스며든다.무엇보다 차지윤의 집이라는 사적인 공간에서 단둘이 마주하게 된 두 사람이 어떤 시간을 보내게 될까. 회사에서는 상사와 팀원으로 선을 지켜왔던 두 사람이 이번 만남을 계기로 서로의 일상에도 스며들게 될지 기대를 모은다.한편, tvN 월화드라마 ‘내일도 출근!’ 4회는 오늘(30일) 저녁 8시 50분 방송된다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr