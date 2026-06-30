베이비 부부의 사연이 공개됐다./사진제공=MBC

베이비 부부의 사연이 공개됐다./사진제공=MBC

'베이비 부부'가 조기 유산을 한 경험을 고백했다.지난 29일 방송된 MBC '오은영 리포트-결혼 지옥' 174회에서는 게임에만 몰두하는 남편과 그런 남편을 아들처럼 지극정성으로 돌보는 아내, '베이비 부부'의 사연이 공개됐다.모태솔로였던 남편은 첫 연애 상대였던 아내를 만나기 위해 왕복 5시간 거리를 오갈 정도로 지극정성이었다. 그러나 지금은 컴퓨터 앞에서 망부석처럼 게임에만 몰두하고 있었다. 이에 대한 아내의 반응은 더 놀라웠다. 아내는 식사 준비와 집안일, 병원 예약은 물론 남편의 외출복과 신발 밑창까지 확인하며 모든 일상을 챙겼다. "내가 할게. 가서 게임해"라고 말하는 아내의 모습에 오은영 박사는 "37개월 아이를 키우는 것 같다"라며 놀라워했다.누구보다 헌신적이던 아내는 "이렇게까지 기회를 주고 밥도 떠먹여 줬는데 스스로 내려놓는다면 더는 희망이 없을 것 같다"라며 남편이 결혼 후 무기력해졌다고 토로했다. 보험 영업을 하던 남편은 결혼 후 실적이 급격히 떨어졌고, 친구의 권유로 가입한 고액 보험이 사기로 이어지며 부부는 8000만 원의 빚과 개인파산까지 겪었다. 이에 남편은 "결혼하고 나니 모든 걸 이룬 것 같아 의욕이 사라졌다"고 속내를 고백했다.가장 큰 문제는 남편의 예측할 수 없는 분노였다. 술에 취한 외숙모의 욕설에 똑같이 맞받아치며 폭발하거나, 보험 영업 시절에는 남편을 향한 고객의 항의까지 이어졌다. 아내는 "지금 직장에서도 같은 일이 반복될까 봐 두렵다. 또다시 이런 일로 잘린다면 이혼할 것"이라고 단호히 말했다. 오은영 박사는 "남편은 사람은 착하지만 상태가 나빠지면 화낼 일이 아닌데도 화를 낸다. 회복탄력성이 떨어져 단 한 번의 좌절에도 '나는 끝장이야'라고 생각하며 파괴적인 행동을 보인다"고 분석했다.아내는 선천적 척추분리증으로 심할 때는 마약성 진통제까지 복용하고 있었다. 이로 인해 일을 그만둘 수밖에 없었지만, 남편의 새벽배송 출퇴근을 위해 매일 왕복 8시간 운전을 감당했다. MC들은 "도저히 이해할 수 없는 출퇴근 방식"이라며 놀라워했다.시험관 시술을 준비 중인 두 사람에게는 쉽게 꺼내기 힘든 아픔도 있었다. 18주 조기 양막 파열로 아이를 떠나보낸 것. 남편은 "제 손바닥보다 더 작았는데 눈, 코, 입이 다 있었다. 이성을 잃고 울어서 간호사 선생님이 말릴 정도였다"라고 회상했다.오은영 박사는 아내의 과도한 보살핌에 대해 "37개월 아이를 키우는 집에서나 볼 법한 상황이다. 아내가 남편의 자조 능력을 더 떨어뜨리고 있다"고 지적했다. 아이를 잃는 아픔을 겪은 두 사람에게 "너무 간절하면 뇌가 위기로 받아들여 임신이 더 어려워질 수 있다"며 "잊으라는 뜻이 아니라 슬픔을 잘 떠나보내야 한다. 그래야 예쁜 아이가 들어올 마음의 자리가 마련된다"고 전했다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr