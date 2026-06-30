이희진이 전남친의 양다리를 폭로했다. / 사진=텐아시아DB

이희진이 전남친의 양다리를 폭로했다. / 사진제공=SBS

이희진이 전남친의 양다리를 폭로했다가 일침을 맞았다.지난 29일 방송된 SBS 예능 ‘아니 근데 진짜!’에는 김이지, 이희진, 심은진, 간미연, 윤은혜 베이비복스 완전체가 게스트로 출연했다.이날 이희진에게 "나쁜 연애 경험을 엄청 많이 했다"며 "당시 남자친구가 바람을 피웠는데, '너는 결혼할 여자고, 얘는 연애할 여자'라고 말했다. 만났던 남자들이 다 같은 말을 했다"고 털어놨다.이어 그는 "전 남자친구의 차에서 제가 사다 놓은 담요를 덮고 있는 다른 여자의 사진을 봤다. 촉이 와서 남자친구 핸드폰을 봤더니 내 사진은 하나도 없고, 그 여자 사진만 있더라"라고 덧붙였다.이에 붐은 "그정도면 그 여자가 메인이고, 희진 씨랑 바람을 피운 거 아니냐"고 일침했고, 탁재훈도 "너가 착각했네. 너랑 바람을 피운 거야"라며 "사진이 한 장이라도 있어야 메인"이라고 거들었다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr