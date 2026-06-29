그룹 아이브 멤버 장원영이 레스토랑 식사를 인증하고 있다. / 사진=장원영 SNS

그룹 아이브 멤버 장원영이 소식좌 면모를 보였다.장원영은 지난 28일 자신의 인스타그램에 별다른 멘트 없이 와인잔과 식사를 뜻하는 이모티콘들과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.공개된 사진들 속에는 장원영이 한 레스토랑을 방문한 모습. 그는 다양한 음식을 카메라에 담았으나, 잔과 음식을 입에 가져다 댔을 뿐 섭취하는 장면은 보여주지 않았다.앞서 장원영은 유튜브 채널 '차린건 쥐뿔도 없지만', '살롱드립', '핑계고' 등에 게스트로 출연했을 당시 제작진이 마련해 준 음식을 잘 먹지 않은 바 있다. 또 개인 SNS 속 돈까스 먹방에서도 작게 한 입을 베어 무는 등 음식을 조심스럽게 먹는 면모를 거듭 보여줬다.한편 장원영이 속한 아이브는 지난 2월 정규 2집 'REVIVE+'(리바이브 플러스)를 발매했다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr