배우 차승원이 취재진 앞에 섰다. / 사진=텐아시아DB

차승원이 활약한 '봉주르 빵집'이 막을 내렸다. / 사진=쿠팡플레이

무릎 통증에도 촬영을 이어간 배우 차승원이 '봉주르빵집'의 마침표를 찍었다.지난 26일 공개된 쿠팡플레이 예능 '봉주르빵집' 최종회에서는 마지막 영업일을 맞은 빵집 식구들의 하루가 공개됐다. 이날 차승원은 '봉주르 금귤 개나리 타르트', '봉주르 차식빵' 등 까다로운 메뉴 준비부터 손님 응대, 이벤트까지 주방 안팎을 오가며 유종의 미를 거뒀다.회차가 거듭될수록 한층 가까워진 이기택과의 주방 호흡도 돋보였다. 차승원은 이기택의 출근룩을 정해주며 편안한 분위기를 만들었고, 주방에서는 각자 맡은 일을 나눠 메뉴를 준비했다. 처음보다 안정된 역할 분담은 두 사람이 쌓아온 팀워크를 보여줬다.차승원은 특유의 유쾌한 입담으로 분위기를 이끌었다. 완성된 빵을 보며 스스로를 "제빵의 왕"이라고 소개하는가 하면, 디저트를 만드는 과정에서도 농담을 건네며 웃음을 안겼다. 영업 종료 후에는 차승원의 아이디어로 준비된 '갈레트 데 루아' 이벤트가 펼쳐졌다. 그는 봉주르빵집을 찾아준 마을 주민들에게 작은 행운을 전하고자 행운의 빵을 나누고, 직접 이벤트를 진행하며 감사 인사를 전했다.차승원은 "보는 맛, 하는 맛, 맛보는 맛이 함께했던 '봉주르빵집'. 그곳에서 함께했던 모든 시간이 시청자 여러분께도 충만하셨기를 바란다"고 종영 소감을 밝혔다.한편 '봉주르빵집'의 연출을 맡은 박근형 PD는 최근 텐아시아와의 인터뷰에서 "차승원은 무릎에 물이 차 병원에 다니면서 치료를 받고 다시 촬영장으로 돌아왔다. 못 와도 이해할 상황이었는데 끝까지 해내더라. 대단했다"고 말한 바 있다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr