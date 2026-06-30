'연기의성' 김의성, 무릎 꿇었다…정상훈, 의미심장 발언 "저 기억 안 나냐"

김의성이 무릎을 꿇었다./사진제공='연기의 성'

배우 정상훈이 김의성, 임형준에게 묵혀온 감정을 쏟아낸다.30일 오후 6시 공개되는 유튜브 채널 '비보 티비' 콘텐츠 ‘연기의 성’은 임형준이 기획·연출·각본·출연을 도맡은 100% 허구 모큐멘터리다. 이번 회에선 정상훈의 예상치 못한 속마음이 밝혀지는 삼자 대면이 펼쳐진다.15년 만에 만난 임형준과 정상훈은 옛 추억을 떠올리며 재회를 이어간다. 임형준이 함께 출연했던 뮤지컬 ‘펌프보이즈’를 언급하며 옛 추억을 회상하는 순간, 정상훈은 “나 형 나온 ‘범죄도시’, ‘카지노’ 안 봤어. 형 보기 싫어서”라는 폭탄 발언을 던진다.김의성이 등장하면서 분위기는 더욱 묘하게 흘러간다. 김의성이 카페를 찾는다는 말에 정상훈은 “나 있는데 왜 부른 거야”라며 불편한 기색을 감추지 못한다. 반갑게 인사를 건네는 김의성에게도 다소 무심한 반응을 보인다.이어 ‘SNL’에서 호흡을 맞췄던 김의성은 분위기를 바꿔보려 정상훈에게 특기인 ‘가짜 중국어’ 개인기를 부탁한다. 정상훈은 진심을 반쯤 담은 욕처럼 들리는 중국어를 선보이며 어색한 분위기를 만든다.정상훈은 “형 저 기억 안 나세요?”라는 의미심장한 한마디를 던져 김의성을 더 당황하게 만든다. 급기야 김의성이 무릎까지 꿇게 된 가운데, 두 사람 사이에 얽힌 또 다른 사연은 무엇일지 궁금증을 자아낸다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr