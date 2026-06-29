사진=KBS2 '말자쇼'

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'말자쇼' 방송인 이선민이 대세 반열에 오른 뒤 10배 늘어난 수입과 바쁜 스케줄을 공개했다.29일 방송된 KBS 2TV 예능 '말자쇼'는 '해뜰날' 특집으로 꾸며진 가운데 개그맨 김용명, 이선민이 게스트로 출연했다.이날 '목동 서강준'이라는 별명으로 소개된 이선민은 "별명은 제가 지은 게 아니다. 저는 눈동자만 서강준"이라며 "요즘은 '확신의 기혼상'으로 불리는 미혼 개그맨"이라고 자신을 소개해 웃음을 안겼다.이어 그는 "사람들이 가장 많이 하는 오해가 '아내는 뭐 하냐'는 질문이다. 아내가 없는데 뭘 하냐"며 "자식도 없는데 아이가 몇 살이냐는 말도 많이 듣는다"고 털어놨다. 또 "태어나서 가장 많이 들은 말이 '눈동자 색깔이 왜 그러냐', '나이 속이지 마라', '아내는 뭐 하냐'다"라고 덧붙였다.최근 각종 예능과 유튜브 콘텐츠를 통해 얼굴을 알린 이선민은 높아진 인기도 실감하고 있다고 밝혔다. 그는 "'놀면 뭐하니?', '나 혼자 산다', '동상이몽2' 등에 출연한 뒤 평소 같으면 그냥 지나갔을 형, 누나들이 많이 알아봐 주신다"며 달라진 반응을 전했다.무엇보다 가장 크게 달라진 점으로 수입을 꼽았다. 이선민은 "주머니 사정이 많이 나아졌다. 훌륭하신 분들 앞에서 말씀드리기 민망하지만 예전보다 수입이 10배 정도 늘었다"고 밝혀 모두를 놀라게 했다.이어 "매달 중고차 한 대 값 정도는 버는 것 같다"며 "제가 타고 있는 15만km 탄 중고 SUV 한 대 정도 가격"이라고 구체적으로 설명해 폭소를 유발했다.광고계 러브콜도 이어지고 있다고 자랑한 이선민은 "광고도 4~5개 정도 찍었다. 단백질 음료나 건강식품 광고 등을 했다"고 말한 뒤 "감사하게도 하루 스케줄이 3~4개씩 꽉 차 있다"고 달라진 근황을 전했다.특히 KBS 예능 프로그램 출연은 이번이 처음이라고. 이선민은 "그 와중에 KBS 녹화는 처음이다. 처음인데 '말자쇼'로 오게 돼 진심으로 영광"이라며 벅찬 소감을 전했다.이를 들은 김영희는 "유튜브를 통해 이선민 씨를 예전부터 봤는데 너무 재밌었다. '이 사람은 꼭 떠야 한다'고 생각했다"며 "결혼만 안 했더라면 남자로서도 제 이상형"이라고 말해 현장을 웃음바다로 만들었다.한편 이선민은 최근 걸그룹 리센느 멤버 원과 함께한 운전 연수 콘텐츠 '나의 연수 아저씨'를 비롯해 다양한 웹예능에서 활약하며 예능계 라이징 스타로 주목받고 있다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr