사진=고준희 유튜브

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배우 고준희가 철저한 관리 이유를 밝혔다.29일 유튜브 채널 '고준희 GO'에는 '고준희 여배우의 밀착 24시'라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 고준희는 중요한 촬영을 앞두고 자신만의 관리 루틴을 공개했다. 그는 "촬영 전날 광이 나고 조금 더 탱탱하게 나오고 싶어서 조금씩 꾸준히 하는 저만의 꾸안꾸 관리가 있다"며 "꾸미지 않은 듯하지만 꾸준히 관리하는 것"이라고 설명했다.가장 먼저 향한 곳은 피부과였다. 고준희는 "다른 사람들보다 피부가 얇고 민감한 편이라 강한 시술을 잘 못 받는다"며 "촬영 전날 강한 시술을 받는 건 부담스럽다"고 털어놨다. 이어 "요즘 어떤 시술이 유행한다고 무조건 따라 하는 게 아니라 나한테 맞는 관리가 가장 중요하다. 결국 제일 중요한 건 꾸준함"이라고 강조했다.고준희는 피부 진정과 컨디션 회복을 위한 LDM 관리와 진정 관리를 받았다. 관리 도중에는 "좋아지겠지, 좋아진다"라고 스스로를 다독이며 미소를 보였고, "오늘 하루 한다고 내일 바로 드라마틱한 효과가 나는 건 아니다. 꾸준히 해야 티가 난다"고 이야기했다.단백질 위주로 저녁 식사하던 고준희는 "보통 저녁은 이렇게 식단을 한다"며 "그래야 가끔 라면도 네다섯 개 먹을 수 있다"고 웃었다."세상에 맛있는 게 너무 많은데 어떻게 참냐"는 제작진의 질문에, 고준희는 "다 돈이지 뭐. 먹고살려면 참아야 돼"라고 현실적인 이유를 밝혀 웃음을 안겼다.식사 후에는 스트레칭과 운동으로 하루를 마무리했다. 그는 "잠도 잘 오고 다음 날 좋은 컨디션을 위해 하는 운동"이라며 아버지와 함께 유연성 운동을 하기도 했다. 운동 중에도 "아무리 힘들어도 얼굴을 찌푸리면 안 된다. 웃으면서 해야 한다"고 말하며 배우다운 자기 관리법을 전했다.모든 준비를 마친 고준희는 다음 날 새벽 5시 기상 후에도 만족스러운 피부 상태를 자랑했다. 그는 "늦게 잤지만 피부는 탱탱하다"며 환하게 웃었고, 바쁜 촬영 일정에도 "오늘 하루도 파이팅"이라고 인사를 전하며 하루를 시작했다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr