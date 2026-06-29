사진=유튜브 '짠한형 신동엽'

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'짠한형' 가수 성시경이 배우 문가영을 향한 남다른 애정을 드러냈다.29일 유튜브 채널 '짠한형 신동엽'에는 가수 성시경에 출연했다.이날 게스트로 출연한 성시경은 최근 발표한 신곡 '나의 하루처럼' 뮤직비디오에 출연한 문가영과의 비하인드를 공개하며 고마운 마음을 전했다.정호철이 "신곡이 나오기 전에 어마어마한 여배우가 뮤직비디오에 나온다고 말씀하시는 걸 봤다"고 운을 떼자, 성시경은 "문가영이 그냥 해줬다. 사진처럼 담아내는 느낌으로 뮤직비디오를 찍었는데 부탁했더니 '좋아요, 선배님'이라고 하더라"고 밝혔다.성시경은 "돈을 어떻게 해야 하나 고민했더니 '무슨 소리냐'고 하더라. 선물이라도 해주려고 했는데 그것도 절대 안 된다고 해서 결국 다 같이 먹을 음식을 해줬다"고 말해 문가영의 배려를 전했다.문가영의 인성에 연신 감탄을 쏟아낸 성시경은 "가영이는 너무 착하다. 약간 사람 같지 않다. 너무 예뻐서 그런 것 같다"며 "너무 투명한 느낌이다. 인상이 진하지도 않은데 고급스럽다"고 극찬했다.외모뿐 아니라 성품도 높이 평가했다. 성시경은 "외모만 그런 게 아니다. 생각하는 것이나 말하는 것을 들어보면 정말 다르다. 부모님의 영향이 큰 것 같다는 생각이 든다"고 말했다.그러면서 "독일에서도 공부했고 글도 쓰고, 여러 분야에 관심도 많다. 정말 매력 있는 사람이다. 공짜로 뮤직비디오에 나와줘서 하는 이야기가 아니다. 나는 정말 팬"이라고 거듭 강조했다. 이를 듣던 신동엽 역시 "문가영은 독보적인 매력이 있더라"고 공감했다.성시경은 문가영과 시상식 MC로 함께 호흡을 맞추고 있는 일화도 공개했다. 그는 "'골든디스크' MC를 같이 보면서 '이런 사람이 좀 더 많았으면 좋겠다'는 생각을 한다"며 "콤플렉스가 없는 사람처럼 보인다. 물론 누구나 고민은 있겠지만 전혀 티가 나지 않는다. 그 점이 정말 좋다"고 애정을 드러냈다.이에 정호철이 "형도 콤플렉스가 없어 보인다"고 묻자 성시경은 "우리는 다 콤플렉스 덩어리"라고 답해 웃음을 안겼다. 신동엽은 "난 없다. 난 남자 문가영"이라고 너스레를 떨어 현장을 폭소케 했다.한편 성시경은 지난 19일 신곡 '나의 하루처럼'을 발표했으며, 문가영은 출연료와 선물까지 모두 사양한 채 뮤직비디오에 힘을 보태 훈훈함을 더했다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr