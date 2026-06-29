사진 = '김종국 GYM JONG KOOK' 유튜브 채널 캡처

사진 = '김종국 GYM JONG KOOK' 유튜브 채널 캡처

가수 김종국이 전 축구선수 전진우, 러블리즈 출신 정예인, 보디빌더 마선호와 함께 대한민국 축구 대표팀 경기를 시청하며 뜨거운 응원전을 펼쳤다.김종국이 운영하는 유튜브 채널 '김종국 GYM JONG KOOK'에서는 '할말하않.... (Feat. 정예인, 전진우 선수, 마선호)'라는 제목의 영상이 올라왔다.영상에서 김종국은 평소 남다른 축구 사랑을 자랑하는 멤버들과 함께 대표팀의 경기를 시청하며 깊이 있는 전술 분석과 유쾌한 담소를 나누는 특별한 일상을 공개했다.모임에는 현역 축구 선수로 활약 중인 전진우가 참여해 전문성을 더했는데, 전진우는 선수 특유의 날카로운 시각을 바탕으로 경기장 위에서 벌어지는 치열한 흐름과 선수들의 세부적인 움직임, 그리고 감독의 전술적 의도까지 알기 쉽게 설명해 주며 함께 경기를 보는 멤버들의 몰입도를 한층 끌어올렸다.경기를 시청하며 손에 땀을 쥐는 응원을 이어가던 도중, 출연진들의 반가운 근황 토크가 이어져 시청자들의 이목을 집중시켰다.최근 배우로서 새로운 도전을 이어가고 있는 정예인은 연극 '꽃별이 지나'에 출연하며 바쁜 나날을 보내고 있다는 소식을 전해 멤버들의 훈훈한 격려를 받았다. 전진우 역시 실제 경기장에서 겪었던 생생한 경험담을 털어놓는 것은 물론 최근 대중과 소통하고 있는 틱톡 활동 비하인드와 현역 선수로서 매일같이 거르지 않고 실천하고 있는 철저한 신체 루틴을 공개해 감탄을 자아냈다.무엇보다 모인 출연진들은 태극전사들을 향해 단순한 시청을 넘어선 진심 어린 당부와 성숙한 격려의 메시지를 전해 깊은 울림을 선사했다. 경기를 지켜보던 김종국과 멤버들은 경기 결과가 설령 좋지 않거나 아쉬운 상황이 발생하더라도 무분별한 비난이나 억측보다는 끝까지 선수들을 지지하고 믿어주는 성숙한 응원 문화가 필요하다고 입을 모았다.특히 현장 사정을 잘 아는 전진우는 나라를 대표해 뛰는 선수들이 매 순간 얼마나 최선을 다해 땀 흘리며 고군분투하고 있는지 강조했고 축구에 대한 깊은 애정과 서로를 향한 유쾌한 케미스트리 속에서 훈훈하게 응원전을 마무리했다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr