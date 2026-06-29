사진 = '촌장 엔터테인먼트 TV' 유튜브 채널 캡처

사진 = '촌장 엔터테인먼트 TV' 유튜브 채널 캡처

SBS Plus·ENA '나는 솔로' 32기 출연자들이 자기소개를 마친 후 한결 편안해진 분위기 속에서 식사를 즐기며 서로의 연애 가치관을 공유했다.ENA·SBS PLUS '나는솔로' 측이 운영하는 유튜브 채널 '촌장 엔터테인먼트 TV'에서는 ' ※미방분※ 32기_옥순을 향한 네 남자의 각기 다른 매력 어필 타임'이라는 제목의 영상이 올라왔다.영상에서 32기 출연자들은 자기소개라는 큰 산을 넘은 후 어색함이 풀린 상태로 준비된 장어 요리를 즐기며 본격적인 대화를 시작했다.출연진들은 이곳에 온 뒤로 긴장한 탓인지 위가 줄어든 것 같다는 농담을 주고받았으며, 서로의 첫인상과 앞선 인터뷰 내용에 대해 숨김없는 감정을 털어놓으며 화기애애한 분위기를 이어갔다.식사 자리에서는 옥순의 독특한 직업적 말투에 대한 출연진들의 호기심 어린 질문이 이어져 눈길을 끌었다. 일할 때 평소와 다르게 목소리 톤이 확연히 올라가는 이유에 대해 질문을 받은 옥순은 환자들에게 친절하고 명확하게 정보를 전달하기 위해 자연스럽게 생긴 직업적 습관이라고 설명해 출연진들의 궁금증을 시원하게 해소해 줬다.이어진 대화에서는 연애 예능의 단골 주제인 이성 친구의 '깻잎 논쟁'을 두고 출연진들 사이에 뜨거운 설전이 벌어지기도 했다. 내 연인이 다른 이성 친구에게 깻잎을 떼어주는 행위에 대해 옥순을 포함한 출연진들은 단순한 배려로 보아야 한다는 의견과 불필요한 오해의 소지가 있어 절대 피해야 한다는 입장으로 팽팽하게 맞서며 각자의 뚜렷한 연애 가치관을 가감 없이 드러냈다.즐거운 토론과 식사를 마친 출연진들은 생각보다 솔로나라에서의 시간이 빠르게 흘러간다는 아쉬운 소감을 나누며 자리를 정리했다. 남은 기간 동안 서로에 대해 더욱 깊이 알아가고 가까워질 것을 기대하며 훈훈하게 식사를 마무리한 32기 출연자들이 향후 로맨스에서 어떤 선택을 내릴지 기대감이 고조돼 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr