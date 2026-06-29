사진 = '집대성' 유튜브 채널 캡처

사진 = '집대성' 유튜브 채널 캡처

그룹 마마무가 완전체로 뭉쳐 데뷔 초반에 겪어야 했던 혹독한 훈련 과정과 무대 전 건강 관리 비법을 가감 없이 털어놨다.빅뱅 대성이 운영하는 유튜브 채널 '집대성'에서는 '마음껏 마시되 무리하지 말자 + ⚠열애설 해명 ‘긴급 기자회견’⚠ |'이라는 제목의 영상이 올라왔다.영상에서 마마무 멤버 솔라, 문별, 휘인, 화사는 진행자 대성과 함께 과거 활동 시절을 돌아보는 진솔한 대화를 나눴다.데뷔 초반 특유의 활기찬 매력으로 '비글돌'이라는 수식어를 얻었던 마마무는 정작 낯을 많이 가리는 성격 탓에 타 아티스트들에게 쉽게 다가가지 못했고 이로 인해 인사를 잘하지 않는다는 뜻밖의 오해를 받게 됐다고 고백했다.화사는 "당시 주변의 시선이 너무 어렵고 낯설어 소극적으로 행동했던 것인데 소속사로부터 관련 지적을 전달받은 후 강도 높은 인사 연습을 시작하게 됐다"고 운을 떼었다.당시 소속사에서 진행한 인사 교육은 캠코더를 설치한 채 철저하게 모니터링을 하는 방식으로 이뤄졌다. 솔라는 "멤버 넷이 일자로 팔짱을 끼고 서서 구호에 맞춰 '안녕하세요'와 '감사합니다'를 외치는 연습을 한 시간 동안 반복했다"고 설명했다.고생 끝에 촬영을 마쳤으나 직원의 실수로 녹화 버튼이 눌리지 않은 사실이 밝혀졌고, 휘인과 문별은 결국 똑같은 과정을 한 시간 더 반복하며 온종일 인사 훈련에 매달려야 했다고 서러움을 토로했다. 혹독한 연습 과정에서 북받쳐 오르는 감정에 다 같이 눈물을 흘리기도 했다고 회상한 화사는 "훈련 이후 무대 철거 반원들이 철수할 때까지 남아 인사를 건넸다"고 밝혔다.문별과 솔라는 귀가 후 엘리베이터에서도 반사적으로 인사를 건네 주변의 이상한 시선을 받기도 했다는 후유증을 전하면서도 결과적으로 소문이 좋아지고 인사성도 밝아져 긍정적인 변화를 이끌어낸 시간이었다고 자평했다.오랜 시간 정상의 자리를 지켜온 마마무는 오랜만에 완전체로 모인 만큼 각자만의 독특한 목 관리 및 건강 루틴도 상세히 공유했다. 화사는 아침에 일어나 진행하는 러닝이 성대를 푸는 데 탁월해 루틴으로 정착시켰다고 보컬 유지 비결을 밝혔고 휘인은 한의원에서 처방받은 캔디를 먹거나 성대 촉촉함을 유지하기 위해 물을 많이 마신다고 덧붙였다.문별은 하루의 규칙이 깨지면 안 되는 성향이라 아침마다 구운 달걀 세 알에 들기름을 얹어 먹고 방탄커피를 마시는 루틴을 해외 일정 중에도 고수한다고 전했으며 솔라는 무대 위에서도 오미자차를 챙겨 마실 만큼 맹신한다고 말했다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr