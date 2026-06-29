29일 별세한 작곡가 최영섭 /사진 = 들국화 최성원

국민 애창 가곡 '그리운 금강산'을 작곡한 작곡가 겸 지휘자 최영섭이 별세했다. 향년 97세.29일 유족 등에 따르면 최영섭은 이날 오전 노환으로 세상을 떠났다. 빈소는 연세대 신촌세브란스병원 장례식장에 마련됐다. 발인은 7월 1일 오전 6시 20분이며, 장지는 서울시립승화원이다.고인은 1929년 경기 강화군에서 태어나 서울대 작곡과와 오스트리아 빈 국립음대 대학원 지휘과를 졸업했다. 이후 한양대 음악학과 교수, 중앙대 음악교육학과 겸임교수 등을 역임했다. 대표곡으로는 '그리운 금강산'을 비롯해 '고요한 아침의 나라', '오! 사랑하는 나의 조국' 등이 있다. 특히 '그리운 금강산'은 분단의 아픔과 금강산의 아름다움을 담아낸 곡으로, 오랜 시간 대중의 사랑을 받아왔다.고인은 포크록 그룹 들국화의 베이시스트 최성원의 부친이다.최지예 텐아시아 기자 wisdomart@tenasia.co.kr