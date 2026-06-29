판타지오가 제작한 SBS 금토 드라마 '김부장'이 첫 방송부터 높은 시청률을 기록하며 콘텐츠 제작 사업 경쟁력을 입증했다./사진제공=판타지오

판타지오가 제작한 '김부장'이 첫 방송부터 높은 시청률을 기록하며 콘텐츠 제작 사업 경쟁력을 입증했다./사진=SBS 방송 화면 캡처

판타지오가 제작한 SBS 금토 드라마 '김부장'이 첫 방송부터 높은 시청률을 기록하며 콘텐츠 제작 사업 경쟁력을 입증했다.종합 엔터테인먼트 기업 판타지오([032800], 회장 남궁견)는 지난 26일 첫 방송 된 '김부장'이 방송 2회 만에 2026년 방송된 SBS 드라마 최고 시청률을 기록했다고 29일 밝혔다. 또한 2021년 이후 SBS 드라마 가운데 첫 주 기준 최고 시청률을 세웠다.지난 27일 방송된 2회는 닐슨코리아 전국 기준 시청률 15.7%를 기록했다. 수도권 시청률은 15.9%, 순간 최고 시청률은 18.1%까지 치솟았다. 이날 방송된 전 채널·전 장르 프로그램은 물론 주간 전체 프로그램 가운데 가장 높은 시청률을 기록했다.동명의 인기 웹툰을 원작으로 한 '김부장'은 '세상에서 가장 평범한' 아빠가 하나뿐인 딸을 되찾기 위해 '세상에서 가장 위험한' 남자가 되어 싸우는 아빠 유니버스 복수 액션 드라마다. 탄탄한 출연진을 앞세워 올해 기대작으로 꼽혔으며 매주 금, 토요일 오후 9시 50분 방송된다.판타지오는 아티스트 매니지먼트 중심 사업 구조를 공연, 콘텐츠, 드라마 제작까지 확대하며 자체 IP 기반 콘텐츠 밸류체인 강화에 속도를 내고 있다. 회사 측은 '김부장'의 흥행을 계기로 콘텐츠 제작 역량을 다시 한번 입증하고 종합 엔터테인먼트 기업으로서 입지를 한층 강화하게 됐다고 설명했다.남궁견 판타지오 회장은 "'김부장'은 뛰어난 제작진과 매력적인 스토리를 갖춘 작품"이라며 "앞으로도 다양한 장르의 자체 IP의 개발, 제작에 전폭적으로 투자하고 자사의 콘텐츠 제작 역량과 노하우를 바탕으로 완성도 높은 작품을 선보이도록 최선을 다하겠다"고 말했다.앞서 판타지오는 82억 원 규모의 추징금을 부과받은 사실이 알려졌으며, 소속 아티스트 차은우 역시 200억 원 규모의 소득세 추징 통보를 받은 것으로 전해졌다.판타지오는 자체 IP를 기반으로 콘텐츠 사업을 지속 확대하고 있다. 드라마 제작을 통해 축적한 기획력과 제작 노하우를 바탕으로 콘텐츠 제작을 이어가며 사업 경쟁력 강화에 나설 계획이다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr