김남길이 자신의 SNS에 의미심장한 게시글을 게재했다. / 사진=텐아시아 DB

배우 김남길이 의미심장한 노랫말을 SNS에 공유하며 팬들의 걱정을 자아냈다.김남길은 29일 자신의 SNS에 바다 풍경이 담긴 사진과 영상, 그리고 프라이머리의 '독'(feat. E SENS) 가사를 장문으로 게재했다.해당 게시글에는 "시간 지나 먼지 덮인 많은 기억, 시간 지나면서 내 몸에 쌓인 독", "요즘 난 정확히 반쯤 죽어있어", "뒤틀려버린 내 모습 봤지만 난 나를 죽이지 못해" 등 무거운 분위기의 가사가 이어졌다.이를 접한 팬들은 "언제나 응원한다", "항상 곁에 있겠다", "조금 쉬어가도 괜찮다" 등 응원의 댓글을 남기며 그의 안부를 걱정했다.앞서 김남길은 지난 23일 유료 팬 소통 플랫폼을 통해 "걱정시켜서 미안해. 너무 걱정하지 마. 며칠만 쉬고 몸도 마음도 회복해서 금방 돌아올게. 씩씩하게 잘 지내고 있어"라는 메시지를 전해 팬들의 걱정을 산 바 있다.한편 김남길은 내년 첫 방송 예정인 SBS 새 드라마 '악몽' 출연을 확정했다. 이와 함께 영화 '몽유도원도'는 올해 개봉을 앞두고 있다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr