김민경이 응급실을 찾았던 근황을 밝혔다. / 사진=김민경 SNS

배우 김민경이 임신성 당뇨와 복통으로 응급실에 갔다고 밝혔다.29일 김민경은 자신의 SNS에 "저번 주 한 주는 고난의 연속이었다"는 글과 함께 사진 여러 장을 게재했다.사진 속 김민경은 거울 앞에서 만삭의 몸을 인증하며 미소 짓고 있다. 하지만 다른 사진에서는 병원 침대에 누워 있는 모습으로 걱정을 자아냈다. 김민경은 "제일 걱정 안 하던 임신성 당뇨가 현실화 됐다"며 "운동도 열심히 하고 건강하게 보냈다고 생각했는데"라고 말하며 속상한 마음을 내비쳤다.김민경은 "임신성 당뇨는 태반에서 나오는 호르몬의 영향으로 일시적으로 생기는 것"이라고 설명했다. 그는 "남은 임신기간 더 건강하게 먹고 운동하며 돌피니를 보살피라는 뜻"이라며 마음을 다잡았다.김민경은 "웃으며 하루에 다섯번 손가락을 찌르고 웃으며 내가 좋아하는 하겐다즈 마카다미아넛을 참고 많이 운동해야겠다"고 말했다. 그는 "엄마가 더 노력할게. 건강하게 만나자"는 말을 덧붙이며 아이에 대한 애정을 보여줬다.1981년생인 김민경은 올해 5월 임신 소식을 전했다. 40대 중반의 나이에도 불구하고 전해진 임신 소식에 많은 축하를 받았다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr