불꽃 파이터즈가 인하대와 맞대결을 펼친다. / 사진제공=스튜디오C1 '불꽃야구2'

선발 투수로 나선 유희관이 경기 초반 위기를 맞는다. / 사진제공=스튜디오C1 '불꽃야구2'

전 야구선수 유희관이 '불꽃야구2' 인하대와의 맞대결에서 선발 투수로 나선다.29일 공개되는 스튜디오C1 예능 '불꽃야구2'에서는 불꽃 파이터즈가 인하대를 상대로 경기에 나선다.불꽃 파이터즈는 유희관을 선발 투수로 내세운다. 현역 시절 인천에서 성적이 좋지 않았던 유희관은 '유희관 킬러'를 자처한 문교원과 인하대 강타자들에게 예기치 못한 일격을 맞으며 초반부터 흔들린다. 출루를 허용하며 위기에 몰리지만, 견제로 흐름을 끊으며 경기를 이어간다.분위기 반전을 노린 불꽃 파이터즈는 이대은까지 마운드에 올린다. 문교원과 서로를 잘 아는 두 사람은 한 치 양보 없는 승부를 펼친다. 이대은은 끈질긴 승부를 이어가며 문교원과 맞선다.타선에서는 김재호와 박재욱이 반격에 나선다. 두 선수는 타격과 선구안으로 인하대를 압박하고, 김재호는 인하대 에이스를 상대로도 적극적으로 방망이를 돌린다.하지만 경기 막판 불꽃 파이터즈에 수비 실수가 나오면서 흐름이 다시 바뀐다. 예상치 못한 변수가 승부에 어떤 영향을 미칠지는 방송에서 공개된다.'불꽃야구2' 8화는 29일 오후 8시 스튜디오C1 공식 유튜브 채널을 통해 공개된다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr