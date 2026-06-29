이시언이 아들 이름을 '솔민'으로 정했다. / 사진=이시언 유튜브 영상 캡처

이시언이 아들 이름을 짓기 위해 작명소에 조언을 구했다. / 사진=이시언 유튜브 영상 캡처

배우 이시언이 아들의 이름을 태건에서 솔민으로 최종 결정했다.이시언은 지난 27일 유튜브 채널 '시언's쿨'에 '아들 이름 정했습니다! 초보 아빠 이시언의 산후조리원 퇴소 전 육아 교육.온갖 드립과 꿀팁이 난무하는 4남매 아빠 김동현 & 2형제 아빠 넉살 선배님들의 미친(p) 케미'라는 영상을 공개했다.이시언의 집에는 '아빠 선배' 김동현, 넉살이 찾아왔다. 두 사람은 초보 아빠 이시언을 위해 각종 선물을 준비해왔다.김동현은 아기 인형도 사왔다. 세 사람은 아기 인형으로 아기를 안는 동작을 해봤다. 아빠 선배들은 확실히 안정적인 모습이었다. 이시언도 따라 연습해보며 "자세 좀 괜찮냐"고 물었다. 김동현은 "엉덩이가 빠졌다"며 놀렸다.이시언은 "이름 지었다"며 아기 이름도 밝혔다. 그는 "태명이 태건이다. 넉살이 소개해 준 작명소에 (갔다)"며 "솔민이다. 거느릴 솔에 산이름 민"이라고 설명했다.김동현은 "솔민이 이름 예쁘다"라며 고개를 끄덕였다. 넉살은 "흔치 않은 이름을 골랐다"고 반응했다.이시언은 태명 태건에서 최종적으로 솔민이라고 결정한 이유를 밝혔다. 그는 "태건이 물어봤는데 태건이는 엄마와 부딪힐 확률이 높다더라"고 전했다.이시언은 4년간 교제한 서지승과 2021년 결혼했다. 부부는 지난 5월 22일 아들을 얻었다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr