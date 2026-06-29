이시언이 아들의 사진을 공개했다. / 사진=이시언 유튜브 영상 캡처

이시언이 아들의 사진을 공개했다. / 사진=이시언 유튜브 영상 캡처

배우 이시언이 아들을 향한 애정을 표했다. 아들은 아빠 이시언과 엄마 서지승을 똑 닮은 모습으로 눈길을 끌었다.이시언은 지난 27일 유튜브 채널 '시언's쿨'에 '아들 이름 정했습니다! 초보 아빠 이시언의 산후조리원 퇴소 전 육아 교육.온갖 드립과 꿀팁이 난무하는 4남매 아빠 김동현 & 2형제 아빠 넉살 선배님들의 미친(p) 케미'라는 영상을 공개했다.이시언은 "제가 앨범을 만든다. 저희 집에 세 권의 앨범이 있다. 저희가 연애 때부터 사진을 뽑아서 모아뒀던 앨범"이라며 앨범을 꺼냈다. 이시언은 앨범의 빈 자리에 아들의 사진으로 새롭게 채워넣었다.PD는 어릴 적 이시언, 서지승의 사진과 두 사람 아들의 사진을 보곤 "이 얼굴이 있다"고 말했다. 이시언도 "닮았나?"라며 이야기했다.이시언은 앨범을 아들의 사진으로 채우다가 "아, 귀여워"라고 감탄했다. 그러더니 "이렇게 된다"며 "예전에 친구들이 아기 사진 보여주면서 '귀엽지' 그럴 때 난 잘 못 느꼈다. 그런데 우리 아기는 예쁘다"며 아들 바보 아빠의 면모를 보였다.이시언은 4년간 교제한 서지승과 2021년 결혼했다. 부부는 지난 5월 22일 아들을 얻었다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr