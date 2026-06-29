전소미와 아이들 미연이 각 공식 행사에 참석해 포즈를 취하고 있다./사진=텐아시아DB

엠넷플러스(Mnet Plus)가 K-POP 팬덤의 관심사를 뷰티와 라이프스타일로 확장한다./사진제공=엠넷플러스

엠넷플러스(Mnet Plus)가 K-POP 팬덤의 관심사를 뷰티와 라이프스타일로 확장한다./사진제공=엠넷플러스

엠넷플러스(Mnet Plus)가 K-POP 팬덤의 관심사를 뷰티와 라이프스타일로 확장한다. 그런 가운데 첫 주자로 전소미와 아이들의 미연이 나선다고 알려졌다.엠넷플러스 신규 프로젝트 '연지곤지 : YZKZ'(이하 '연지곤지')는 K-POP 아이돌과 함께하는 뷰티·라이프스타일 콘텐츠다. 총 5개 프로그램으로 구성되며 아이돌의 뷰티 루틴과 일상 속 관리법을 다양한 포맷으로 풀어낸다.프로그램은 'TWIN MIRROR SHOW'(트윈 미러쇼), 'Check-in! 아이돌 빙고'(체크인! 아이돌 빙고), 'COMEBACK LOOK'(컴백룩), '10min 루틴', 'FANS’ CHOICE FACE'(팬스 초이스 페이스)로 구성됐다. 토크쇼부터 예능 버라이어티, 루틴 콘텐츠, 팬 참여형 포맷까지 서로 다른 형식을 내세운다.연출을 맡은 서예진 PD는 "K-POP 팬들은 이제 음악이나 퍼포먼스뿐 아니라 아티스트의 비주얼, 스타일링, 자기관리 방식, 일상 속 루틴까지 함께 소비하고 있다"며 "뷰티와 라이프스타일이라는 소재를 다양한 포맷에 담았다. 즐길 수 있는 재미가 다른 만큼, 많은 분이 '연지곤지' 안에 담긴 다채로운 맛을 발견해 주셨으면 좋겠다"고 밝혔다.서 PD는 '연지곤지'의 기획 배경에 대해 "K-POP 아티스트가 글로벌 트렌드를 이끄는 문화 아이콘의 역할을 하는 만큼, 팬들에게 이 역시도 중요한 관심사이자 새로운 트렌드가 됐다고 생각한다"며 "이러한 흐름에 주목해 K-뷰티와 라이프스타일이라는 소재를 일상에서 부담 없이 즐길 수 있는 콘텐츠로 풀고자 했다"고 설명했다.기존 뷰티 프로그램과의 차별점도 짚었다. 그는 "기존 뷰티 프로그램들이 정보성, 혹은 메이크오버 등에 초점을 맞췄다면, '연지곤지'는 시청자들에게 조금은 새로운 방식으로 다가갈 수 있는 뷰티 채널이 되고자 했다"며 "뷰티와 라이프스타일이라는 소재를 다양한 포맷과 장르에 담은 것이 '연지곤지'만의 차별점이라고 생각한다"고 말했다.시청 방식에 대해서는 "K-POP 팬덤뿐 아니라 K-뷰티나 라이프스타일에 관심 있는 분들, 나아가 일반 대중들 또한 재미있게 즐길 수 있는 밥 친구가 됐으면 한다"며 "토크쇼, 단체 예능 버라이어티, 관리 루틴 등 프로그램마다 서로 다른 매력과 재미를 담았다"고 전했다.섭외 과정에서 중요하게 본 지점은 진정성이었다. 서 PD는 "뷰티와 라이프스타일은 꾸며내기보다 '진정성'이 중요한 분야라고 생각한다. 실제로 자신만의 관리 루틴을 갖고 있거나 뷰티에 관심이 많은 아티스트인지 여부를 중요하게 봤다"고 밝혔다. 이어 "'연지곤지'는 프로그램마다 코드 및 포인트가 다른 만큼, 각 콘텐츠의 매력을 가장 잘 보여줄 수 있는 아티스트를 섭외하는 데에도 집중했다"고 덧붙였다.첫 공개 프로그램인 '트윈 미러쇼'에 대해서도 언급했다. 서 PD는 "'트윈 미러쇼'는 거울 앞에서 메이크업하는 순간의 자연스러운 분위기를 담고자 했다. 세트와 의상 역시 '트윈' 콘셉트에 맞춰 구성했는데, 첫 게스트였던 아이들 미연님께서 세트장을 보고 독특하다는 반응을 보여주셨다"고 말했다. 이어 "실제 촬영에서도 출연진분이 '기분이 묘하다', '거울 보는 것 같다'는 반응이었는데, 시청자분들께서도 그 분위기를 함께 즐겨주셨으면 좋겠다"고 덧붙였다.마지막으로 서 PD는 "각기 다른 콘셉트의 콘텐츠와 다양한 출연진과 함께하는 만큼 매주 색다른 매력을 만나보실 수 있을 것이다. 아이돌들의 메이크업과 애정템, 숨겨진 뷰티 루틴은 물론 화제가 되는 컴백 메이크업까지 지루할 틈 없이 다채롭게 담았다. '연지곤지'가 시청자분들의 일상에서 자연스럽게 찾게 되는 뷰티 채널이 되길 바란다"고 전했다.'연지곤지'는 7월 6일 오후 5시 엠넷플러스를 통해 '트윈 미러쇼' 1회를 첫 공개 한다. 이후 각 프로그램을 순차적으로 선보이며, Mnet에서는 한 주간 공개된 프로그램을 모아 매주 목요일 오후 7시 50분 방송한다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr