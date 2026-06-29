이특과 신동이 '왕자와 거지'에 출연한다. / 사진=텐아시아DB

'왕자와 거지' 티저 영상이 공개됐다. / 사진=ENA

그룹 슈퍼주니어의 멤버 이특과 신동이 '왕자와 거지'에서 5세대 아이돌들과 여행을 떠난다.다음 달 27일 월요일 첫 방송되는 ENA 예능 '왕자와 거지'는 수천 년의 역사가 살아 숨 쉬는 이집트를 배경으로 왕자의 자리를 차지하기 위한 K-팝 아이돌들의 6박 7일 승자독식 여행 버라이어티다.29일 공개된 티저 영상에는 피라미드와 스핑크스, 사막, 고대 신전, 홍해 등 이집트의 다양한 풍경이 담겼다. 이국적인 볼거리와 현지의 매력을 예고하며 본 방송에 대한 기대를 높였다. 이어 바다에서의 휴양부터 현지 시장, 사막 미션까지 다양한 장면이 공개됐다. 왕자가 된 출연진은 여행 전반에서 혜택을 누리고, 패배한 이들은 거지가 되어 미션을 수행하는 방식으로 극과 극 여행을 이어간다.짧은 티저 영상에는 왕자와 거지를 오가는 멤버들의 모습과 경쟁 구도가 담겨 눈길을 끈다. 승리를 향한 멤버들의 의지와 무대 밖에서 보여줄 색다른 모습도 관전 포인트로 꼽힌다.다양한 세대의 남자 아이돌들이 한자리에 모인 점도 주목할 포인트다. 데뷔 21년 차 슈퍼주니어 이특, 신동을 비롯해 던, 김요한, NCT 127 쟈니, NCT DREAM 지성이 출연해 남다른 케미를 뽐낸다. 서로 다른 매력을 지닌 이들이 이집트를 배경으로 어떤 호흡을 보여줄지 관심이 쏠린다.'왕자와 거지'는 7월 27일 오후 11시 15분 첫 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr