서장훈 / 사진=텐아시아 DB

무엇이든 물어보살 / 사진제공= KBS JOY

무엇이든 물어보살 / 사진제공= KBS JOY

방송인 서장훈이 29살 취업 준비생에게 조언한다.KBS Joy '무엇이든 물어보살' 391회에는 타인의 반말에 유독 민감하게 반응한다는 29살 취업준비생 사연자가 출연한다.이날 의뢰인은 처음 보는 사람이 반말을 하는 순간 참을 수 없는 분노가 치민다고 고백한다. 그는 온라인 커뮤니티와 댓글 문화 등을 접하면서 이러한 성향이 더욱 심해졌다고 밝힌다. 실제로 말다툼은 물론 법적 대응까지 고민한 적이 있다고.이에 서장훈과 이수근은 "왜 이렇게 반말에 예민해졌냐"며 고민의 근원을 파고든다. 의뢰인은 반말을 단순한 말버릇이 아닌 자신을 무시하는 행위로 받아들이게 됐다고 설명하며 오랜 시간 쌓여온 스트레스를 털어놓는다.특히 반말이 자연스럽게 오가는 보살집 특성상 상담 내내 예상치 못한 긴장감이 형성됐다는 후문. 두 보살은 그의 이야기를 듣던 중 문제의 본질을 짚어내며 현실적인 조언을 건넨다고 한다. 과연 반말 한마디에도 분노를 참지 못하는 고민남에게 서장훈과 이수근은 어떤 해결책을 제시했을지 궁금해진다.한편 KBS Joy '무엇이든 물어보살' 391회는 29일 오후 8시 방송된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr