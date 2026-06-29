ATEEZ at BST Hyde Park in London / @ATEEZofficial on X

ATEEZ Performing at BST Hyde Park in London / @ATEEZofficial on X

그룹 에이티즈(ATEEZ)가 새 미니앨범 발매와 영국 런던 '브리티시 서머 타임 하이드 파크'(British Summer Time Hyde Park) 공연에 힘입어 케이팝잇 보드(K-POPIT BOARD) 글로벌 차트 1위에 올랐다. 케이팝잇 보드는 전세계 K-POP 관련 데이터를 실시간으로 반영해 집계하는 K-POP 전문 데이터 지표다.29일 케이팝잇 보드에 따르면 에이티즈는 이날 글로벌 차트에서 파워 인덱스(PWR_GL) 점수 61점을 기록하며 1위를 차지했다. 파워 인덱스는 음원 차트 데이터와 SNS 활동량, 언론 보도 등을 합산해 아티스트의 흥행 모멘텀을 측정하는 지표다.지난 26일 발매된 에이티즈의 새 미니앨범 'GOLDEN HOUR : Part.5'(골든 아워 : 파트 5)는 한터차트 실시간 음반 차트, 써클차트 실시간 리테일 음반 차트 정상을 밟았다. 이어 월드와이드 아이튠즈 앨범 차트를 비롯해 전 세계 26개 국가 및 지역 아이튠즈 '톱 앨범' 차트에서도 1위를 기록했다.타이틀곡 'BAD'(배드)는 벅스 실시간 차트 1위로 진입했으며 8개 국가 및 지역 아이튠즈 '톱 송' 차트 정상을 차지했다. 해당 앨범의 수록곡 전곡도 벅스 실시간 차트에 진입했다.에이티즈는 영국 런던 하이드 파크에서 열린 '브리티시 서머 타임 하이드 파크'에 헤드라이너로 출연했다. 이들은 신곡 'BAD'를 포함해 'Say My Name'(세이 마이 네임), 'Adrenaline'(아드레날린), 'Guerrilla'(게릴라), '멋'(The Real) 등 총 19곡의 무대를 소화했다.뜨거운 무대 매너와 가창력으로 이날 무대를 달군 에이티즈는 글로벌 인기를 또 다시 증명해냈다. 에이티즈는 오는 9월 20일 서울 난지한강공원에서 열리는 '아타페스티벌(ATA)'에 헤드라이너로 출연할 예정이다.Guzman Gonzalez Hannah 텐아시아 기자 hannahglez@tenasia.co.kr5003