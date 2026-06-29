박은빈과 양세종이 신력(神力)과 공권력의 환상적 콤비 플레이를 보여준다./사진제공=tvN

박은빈과 양세종이 신력(神力)과 공권력의 환상적 콤비 플레이를 보여준다./사진제공=tvN

박은빈과 양세종이 신력(神力)과 공권력의 환상적 콤비 플레이를 보여준다.오는 7월 18일(토)에 첫 방송 될 tvN 새 토·일 드라마 ‘오싹한 연애’는 귀신을 보는 재벌 상속녀와 귀신을 가장 무서워하는 열혈 검사의 좌충우돌 오컬트 로맨스를 그리는 드라마다.극 중 재벌 상속녀 천여리(박은빈 분)는 귀신을 보고 소리를 들을 수 있을 뿐만 아니라 손이 맞닿은 사람의 영안(靈眼)을 연다는 비밀을 가지고 있다. 그 때문에 타인과의 접촉을 최대한 피하고 망자들의 한을 들어주며 덕을 쌓고 있다.반면 귀신을 세상에서 가장 무서워하는 검사 마강욱(양세종 분)은 한 번 사건을 받으면 해결할 때까지 물고 늘어지는 강인한 집념의 소유자. 죄지은 이들은 반드시 법의 심판을 받게 하겠다는 목표로 범인을 잡지 못해 미제로 남은 사건들을 파헤치는 중이다.망자의 한을 풀어주는 천여리와 산 사람이 저지른 죄를 벌하는 마강욱의 공조가 예고돼 호기심을 높인다. 천여리가 죽은 피해자의 목소리를 듣고 증언을 해주면 마강욱이 이를 토대로 증거를 찾아 범인을 체포하는 것. 신력과 공권력의 시너지로 범인들을 잡으며 통쾌한 카타르시스를 선사할 두 사람의 공조가 기대된다.천여리와 마강욱이 사건을 해결하느라 붙어 다니는 동안 두 사람도 서로에게 점차 끌리며 묘한 관계를 형성할 예정이다. 상대가 사는 세상을 직접 보고 겪으며 서로의 마음을 이해하고 끝내 스며 들어가는 과정을 통해 보는 이들에게 달콤한 떨림과 뭉클한 여운을 전할 천여리와 마강욱의 로맨스가 기다려지고 있다.귀신을 매개로 오싹한 공조를 하게 될 천여리와 마강욱의 감정 변화 모멘트는 공개된 사진 속에도 담겨 있다. 처음에는 서로를 매섭게 노려보던 두 사람이 어느덧 서로를 마주 보며 미소를 짓고 있어 이들의 마음에 변화가 찾아왔음을 짐작하게 한다. 이에 설렘과 통쾌함을 모두 잡을 천여리와 마강욱의 달달한 콤비 플레이에 이목이 쏠린다.이 드라마는 2011년 개봉한 손예진, 이민기 주연의 영화 '오싹한 연애'를 리메이크한 작품이다. 주연인 박은빈과 양세종은 1992년생 동갑내기다. 이번 스틸컷에서 박은빈은 평소 보기 어려웠던 빨간 머리로 염색해 눈길을 끈다.귀신 보는 재벌 박은빈과 귀신 무서워하는 검사 양세종의 범상치 않은 만남이 펼쳐질 tvN 새 토·일 드라마 ‘오싹한 연애’는 오는 7월 18일(토) 밤 9시 10분에 처음 방송된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr