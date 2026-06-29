김용명 / 사진=텐아시아 DB

'말자쇼' / 사진=KBS2 제공

방송인 김용명이 관객과 갈등을 빚는다.29일 방송되는 KBS2 '말자쇼'는 '해뜰날' 특집으로 꾸며진다. 이날 게스트로는 개그맨 김용명과 이선민이 출연한다.이날 MC 김영희와 정범균은 김용명을 섭외하기가 참 힘들었다며 무려 4개월 전부터 그를 섭외하려 했지만 김용명이 계속 출연을 고사했다고 말한다. '파워냉방'부터 김용명식 '피 땀 눈물' 등 다양한 밈을 보유한 김용명은 이날 방탄소년단 정국에게 인정받은 사연을 전한다. 또한 배우 류승룡부터 에스파 윈터, 아이브 장원영 등이 참여한 '니가 좋아' 챌린지를 김용명식으로 재해석한다.그런데 김영희의 현장 고민 해결이 진행되던 중 김용명이 관객과 갈등을 빚는 사건이 발생한다. 김영희에게 고민을 전하고 싶었던 한 관객이 김용명이 너무 길게 이야기한다며 푸념을 쏟아낸 것.또한 이선민은 최근 '놀면 뭐하니?', '나 혼자 산다', '동상이몽2' 등 다양한 예능 프로그램에 출연해 "KBS에 처음 출연한다"라며 "달라진 인기를 실감하고 있다"라고 밝힌다. 김영희는 이날 이선민을 향한 팬심을 고백하며 "결혼만 안 했더라면 이선민은 남자로서 내 완벽한 이상형"이라고 말한다.한편, KBS2 '말자쇼'는 29일 월요일 밤 9시 30분 방송된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr