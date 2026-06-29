‘결혼의 완성’ / 사진 제공= KBS

‘결혼의 완성’ / 사진 제공= KBS

KBS 2TV 새 토일 미니시리즈 '결혼의 완성'의 포스터 촬영 현장이 공개됐다.KBS 2TV 새 토일 미니시리즈 '결혼의 완성'(연출 김정현, 김민태 /극본 정재하 /제작 레드나인픽쳐스, KBS미디어)은 이혼 직전 납치된 아내를 구하기 위해 인면수심의 범죄자와 극한 사투를 벌이게 된 한 남자의 위험천만한 범죄스릴러다.29일 남궁민-김대명-이설-이상희의 '포스터 촬영 비하인드 영상'이 공개됐다. '포스터 촬영 비하인드 영상'에서는 네 배우가 각자의 캐릭터를 포스터 안에 이미지화시켜 구현해 내는 모습과 함께 본 방송에 대한 기대감 멘트들이 담겼다.먼저 남궁민은 이혼을 결심한 직후 아내가 납치되는 신경외과 전문의 강태주 역을 맡았다. 남궁민은 모니터를 꼼꼼하게 확인하며 눈빛부터 손끝의 각도까지 세밀하게 조율하면서 억울함과 분노, 고민 등이 뒤엉킨 강태주의 심리를 완성했다. 남궁민은 "한 사람 한사람 만나면서 그들과 있었던 드라마에서의 관계를 바탕으로 이미지화시켜서 약간 미스터리한 느낌을 가지고 촬영했습니다"라고 포스터 촬영 소감을 전한 후 "'결혼의 완성' 재밌어요. 많이 기대해 주세요"라며 전했다.김대명은 강태주(남궁민 분)의 아내를 납치하면서 강태주와 쫓고 쫓기는 격렬한 추격전을 벌이는 노만희 역으로 분했다. 김대명은 살벌한 눈빛과 표정만으로도 노만희의 광기를 분출해 내며 긴장감을 끌어올렸다. 김대명은 "포스터는 아주 느낌 있게 잘 나올 것 같습니다"라며 "더운 여름의 온도를 낮춰줄 만한 재밌는 드라마로 곧 찾아뵐 수 있을 것 같습니다"라고 소감을 건넸다.이설은 두려움과 공포, 불안감을 넘나들며, 납치 사건에 휘말린 강태주의 아내 고세윤으로 분했다. 다양한 포즈로 고세윤의 긴장감을 담아낸 이설은 쉬는 시간에는 환한 미소로 분위기를 전환시켰다. 이설은 "불안이나 공포를 느끼는 콘셉트가 재미있었습니다"라며 "'결혼의 완성' 많은 분들께서 사랑해 주시면 좋겠습니다"라고 소감을 전했다.이상희는 곤경에 빠진 고세윤 앞에 홀연히 나타난 의문의 여자 김경애 역을 맡았다. 이상희는 "기대에 부응할 수 있는 재미있는 드라마가 나올 것 같다"라는 말로 본 방송에 대한 설렘을 드러냈다.특히 남궁민과 이설은 메인 포스터 촬영에서 신뢰가 무너진 부부의 위태로운 분위기를 고스란히 살려 눈길을 끌었다. 두 사람은 강태주와 고세윤의 긴장감 넘치는 구도를 완성한 데 이어 촬영 중간 결과물을 함께 모니터링하면서 의견을 나누는 등 열정을 드러냈다.한편 KBS 2TV 새 토일 미니시리즈 '결혼의 완성'은 방송미디어통신위원회의 방송통신발전기금을 지원받아 제작된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr