모델 이현이가 취재진 앞에 섰다. / 사진=텐아시아DB

이현이가 '셀럽병사의 비밀'에 출연한다. / 사진=KBS

모델 이현이가 맥아더 장군 어머니의 교육법에 경악한다. 한편 슬하에 두 아들을 두고 있는 이현이는 현재 서울 서초동에 거주 중이다.오는 30일 방송되는 KBS 2TV '셀럽병사의 비밀'에서는 한국전쟁 발발 76주년을 맞아 더글러스 맥아더 장군과 미국 제34대 대통령 드와이트 아이젠하워의 이야기를 다룬다. 두 인물의 성장 과정과 리더십을 살펴보는 한편, 잘 알려지지 않은 일화들도 함께 공개할 예정이다.이날 방송에는 역사 전문가 김지윤 박사와 연예계 대표 '열혈 워킹맘' 이현이가 출연해 두 인물의 성장 과정을 함께 살펴본다. 또한 아동발달 전문가 조선미 교수는 맥아더와 아이젠하워의 성장 배경을 분석하고, 이를 바탕으로 부모들에게 필요한 조언을 전할 예정이다.어린 시절 신체검사에서 불합격 판정을 받았던 맥아더의 성장 과정이 공개된다. 아들을 육군사관학교 웨스트포인트에 입학시키기 위해 각종 방법을 동원했던 어머니는 입학 후에도 4년간 기숙사 인근에 머물며 생활을 챙기는 등 극성스러운 면모를 보였다고. 이를 들은 이현이는 "드라마 'SKY 캐슬'이 이걸 보고 쓴 거 아니냐"라며 경악한다.맥아더의 어머니는 아들의 학업과 생활 전반에 깊이 관여했던 것으로 밝혀진다. 장군이 된 이후에도 중요한 일들을 어머니와 상의했고, 연애에도 어머니의 영향이 있었다는 일화가 소개된다. 다만 결혼을 앞두고는 처음으로 자신의 뜻을 내세웠다고 해 모두를 놀라게 한다.반면 아이젠하워는 파산한 가정에서 성장하며 어린 시절 다혈질적인 성격을 보였지만, 어머니의 양육 아래 점차 변화를 겪었다. 방송에서는 아이젠하워 어머니의 교육 방식과 그것이 훗날 그의 리더십에 어떤 영향을 미쳤는지 살펴본다.또한 대통령이 된 아이젠하워를 비롯해 다양한 분야에서 두각을 나타낸 자녀들을 길러낸 어머니의 교육 철학도 함께 조명한다. 조선미 교수는 아이젠하워 어머니의 양육 방식과 인상적인 조언을 분석하며 이야기를 더할 예정이다.'셀럽병사의 비밀' 62회는 30일 오후 8시 30분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr