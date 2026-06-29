광희가 공식 행사에 참석했 말을 하고 있다./사진=텐아시아DB

광희가 한때 셀럽처럼 살고 싶었다며 '연예인 병'에 걸렸던 당시를 고백했다./사진=SBS 방송 화면 캡처

광희가 한때 셀럽처럼 살고 싶었다며 '연예인 병'에 걸렸던 당시를 고백했다.28일 방송된 SBS '런닝맨'에는 황광희와 이세희가 게스트로 출연했다.이날 멤버들은 광희를 보자마자 "쌩 어깨네"라며 과거 어깨 뽕 스타일을 언급했다. 이에 광희는 "뽕 없어요. 벌크업 안 했어요. 세 보이려고"라고 답해 웃음을 안겼다. 이어 유재석과 양세찬은 "광희 한동안 예능 안 한다고, 너 병에 걸렸단 소문이 많이 돌았다"라고 말했고, 광희는 "연예인 병 걸렸다고. 연병 한다고"라며 직접 소문을 받아쳐 현장을 웃음바다로 만들었다.이를 들은 지석진이 "방송 안 하려면 쭉 안 해야지 뭐야?"라고 묻자, 광희는 "인기가 너무 고프고. 요즘 길 다니면 왜 이렇게 테레비에 안 나오냐고. 유재석이 버렸냐고 물어본다"라고 털어놨다. 이어 "버렸어요? 말해봐요. 맨날 다른 동생들 끼고 다니고. 변우석 님 데리고 다니고"라며 유재석에게 서운함을 내비쳐 폭소를 자아냈다.그는 연예인 병에 관해 "나도 셀럽처럼 살고 싶었다. 그래서 나름 핫한 공연들 다 쫓아가고 코첼라 쫓아가고 그랬다"라고 말하며 웃음을 더했다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr