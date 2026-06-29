'재벌X형사' 시즌2 대본 리딩 현장이 공개됐다./사진제공=SBS

'재벌X형사' 시즌2 대본 리딩 현장이 공개됐다./사진제공=SBS

SBS 새 금토드라마 '재벌x형사2'가 오는 8월 7일로 첫 방송을 확정했다.‘재벌X형사2’는 돈과 빽이 치트키인 재벌 3세 형사 진이수와 베테랑 형사 주혜라가 더욱 교묘해진 범죄자들을 소탕하는 공조 수사기다.'모범택시', '열혈사제', '지옥에서 온 판사', '굿파트너' 등 SBS 사이다 유니버스의 한 축을 이루는 '재벌X형사'는 시즌1 방영 당시 최고 시청률 11.0%를 기록하며 탄탄한 팬덤을 구축, 종영 직후 일찌감치 시즌2 제작을 확정했다.2년의 준비 끝에 나서는 ‘재벌X형사2’는 세계관을 구축한 김재홍 감독과 김바다 작가가 다시 한번 의기투합했다. 영앤리치 재벌형사 '진이수'로 돌아온 안보현, 시즌1 박지현의 하차 후 새로운 공조 파트너인 베테랑 팀장 '주혜라'로 합류한 정은채가 선보일 색다른 케미에도 관심이 모인다.'재벌X형사2’의 첫 대본리딩 현장도 공개됐다. 이날 대본리딩에는 김재홍 감독과 김바다 작가를 비롯해 안보현(진이수 역), 정은채(주혜라 역), 강상준(박준영 역), 김신비(최경진 역), 정가희(윤지원 역), 김명수(최정훈 역) 등 주요 출연자들이 모두 참석했다.시작에 앞서 김재홍 감독은 “’재벌X형사2’가 제작되어 감개무량하고 뜻깊다”라고 소감을 밝혔고, 안보현도 “’재벌X형사’ 현장이 그리웠다. 새로 오신 분들도 그 호흡을 느끼실 수 있도록 즐거운 현장을 만들겠다”라고 출사표를 던졌다.막대한 재력과 인맥, 번뜩이는 두뇌 회전을 치트키 삼아 범죄자들을 소탕하는 재벌형사 ‘진이수’로 돌아온 안보현은 뻔뻔하고 유쾌한 매력을 재소환했다. 이번 시즌에서는 경찰학교 훈련을 마치고 정식 형사로 거듭난 만큼, 프로페셔널한 능력치와 노련한 여유까지 장착해 기대를 모은다.강력 1팀에 자원해 진이수의 직속 상사가 되는 새로운 강력 1팀 팀장 ‘주혜라’ 역으로 새롭게 합류한 정은채도 극에 신선한 활력을 불어넣었다. 정은채는 여유만만한 태도와 승부욕 넘치는 카리스마로 분위기를 휘어잡았다는 후문이다.우직하고 책임감 넘치는 형사 '박준영' 역의 강상준은 한층 부드럽고 유연해진 매력을 뽐냈고, 강력 1팀 마스코트이자 귀염둥이 막내 ‘최경진’ 역의 김신비는 밝고 생동감 넘치는 에너지로 극에 활력을 불어넣었다.‘재벌X형사2’ 제작진은 "지난 시즌에 이어 다시 뭉친 원년 멤버들의 무르익은 케미와 새롭게 합류한 뉴페이스들이 선사하는 신선한 에너지가 첫 만남부터 완벽한 조화를 이뤘다”며 “한층 더 강력해진 스케일과 흥미진진한 스토리, 짜릿한 캐릭터 플레이로 안방극장에 특별한 재미를 선사할 예정이니 많은 기대와 관심 부탁드린다"라고 전했다.'재벌X형사2'는 소지섭 주연의 '김부장' 후속으로, 오는 8월 7일 오후 9시 50분 첫 방송된다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr