문채원의 결혼식에서 6년 만에 다시 뭉친 '악의 꽃' 팀의 모습이 공개됐다./사진=장희진 SNS

문채원의 결혼식에서 6년 만에 다시 뭉친 '악의 꽃' 팀의 모습이 공개됐다./사진=장희진 SNS

문채원의 결혼식에서 6년 만에 다시 뭉친 '악의 꽃' 팀의 모습이 공개됐다./사진=장희진 SNS

문채원의 결혼식에서 6년 만에 다시 뭉친 '악의 꽃' 팀의 모습이 공개됐다. 장희진이 비공개 예식 현장을 담은 사진을 공개하며 작품을 함께한 배우들과 변함없는 인연을 전했다.장희진은 지난 28일 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 "날씨 좋아"라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.공개된 사진에는 2020년 tvN 드라마 '악의 꽃'에서 호흡을 맞춘 이준기, 김지훈과 장희진이 환한 미소를 짓고 있는 모습이 담겼다. 세 사람은 어깨동무를 한 채 여전한 우정을 자랑했다.또 다른 사진에는 '악의 꽃' 연출을 맡았던 김철규 감독을 비롯한 제작진과 배우들이 한자리에 모여 단체 사진을 남기는 모습도 담겼다. 작품 종영 이후에도 문채원의 새로운 출발을 축하하기 위해 다시 모인 이들의 끈끈한 인연이 훈훈함을 자아냈다.장희진은 결혼식장 풍경도 함께 공개했다. 푸른 하늘 아래 전통 기와 건물과 소나무가 어우러진 중정에 전구 장식이 더해져 운치 있는 분위기를 완성했다.문채원은 4월 자필 편지로 결혼 소식을 직접 전했다. 그는 "데뷔 이후 지금까지 따뜻한 관심과 응원을 보내주신 분들에게 직접 소식을 전해드리고 싶었습니다"라며 "가정을 이루고 가꾸어 갈 생각에 조금은 떨리고, 그보다는 설레기도 합니다. 앞으로는 보다 다양한 모습으로 활동하려는 계획을 가지고 있습니다"고 밝혔다.문채원은 지난 28일 서울 모처에서 비연예인 예비 신랑과 가족, 가까운 지인들의 축복 속에 비공개 결혼식을 올리며 새로운 출발을 알렸다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr