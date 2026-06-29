방탄소년단 마드리드 공연/ 사진=김지원 기자 one@

방탄소년단 마드리드 공연/ 사진=김지원 기자 one@

방탄소년단 마드리드 공연/ 사진=김지원 기자 one@

[스페인 마드리드] 그룹 방탄소년단이 스페인 마드리드에서 유럽 투어의 포문을 열었다. 팬들은 무더운 마드리드의 날씨만큼이나 뜨거운 열기로 공연장을 가득 채웠다. 텐아시아는 지난 26~27일(현지시간) 이틀간 이어진 BTS의 마드리드 공연을 생생하게 현장 취재했다.방탄소년단(BTS·RM, 진, 슈가, 제이홉, 지민, 뷔, 정국)은 26일(현지시간) 스페인 마드리드 리야드 에어 메트로폴리타노에서 'BTS WORLD TOUR 'ARIRANG' IN MADRID' 공연을 개최했다. 앞으로 이어질 유럽 투어의 시작점이 되는 공연이다.이번 마드리드 공연은 데뷔 13년 만에 처음으로 스페인 팬들을 만나는 단독 무대다. 2021년 8월 'BTS MAP OF THE SOUL TOUR'가 예정됐었지만, 코로나19 여파로 취소됐다. 그만큼 팬들의 기다림은 길어졌고, 이들을 향한 갈증은 공연장을 가득 메운 함성으로 터져 나왔다.마드리드 공연에서는 한국 특유의 문화인 떼창이 그대로 재연돼 열기를 더했다. 팬들은 'MIC Drop'의 "미안해 엄마" 파트를 기다렸다는 듯 한목소리로 따라 불렀고, 한국 민요 '아리랑'까지 함께 부르며 공연장을 달궜다. 마지막 곡 'Into the Sun'에서도 떼창은 멈추지 않았다. 공연장 밖에서도 팬들의 노랫소리가 선명하게 들릴 정도였다. 다 함께 뛰어노는 곡이 이어지는 구간에서는 공연장 바닥이 둥둥 울릴 정도로 뜨겁게 호흡했다. BTS 멤버들도 스페인 아미 열정에 감동한 듯 연신 열정적인 몸짓으로 화답했다.방탄소년단은 이번 투어에서 도시와 회차별로 랜덤 무대를 선보이고 있다. 이날의 랜덤 무대 주인공은 'Airplane pt.2'와 'Outro: Wings'였다. 특히 'Airplane pt.2'는 'We goin' from Mexico City London to Paris / 우리가 가는 그곳이 어디든 party'라는 가사가 있어 유럽 투어의 막을 올리는 마드리드 무대에 어울리는 곡이었다. 부산에 이어 이번에도 도시에 어울리는 선곡이 빛났다. 팬들은 이에 화답하듯 노래를 따라 부르며 유럽 투어의 첫 무대를 함께 완성했다.방탄소년단은 스페인 아미들의 폭발적인 에너지에 감탄했다. 지민은 "여러분들 오늘 노는 거 보니까 장난 아니더라. 마드리드에 처음 왔는데 '도대체 왜 지금까지 안 왔지?' 싶을 정도로 에너지 많이 받았다. 다음에 또 와야겠다. 마드리드엔 처음 왔는데 여러분 덕분에 큰 감동을 받았고 행복한 시간이었다"고 말했다.특히 멤버들은 공연 내내 스페인과 마드리드를 직접 언급하며 현지 팬들에게 감사와 애정을 전했다. RM도 "미친 듯이 잘 놀더라"라고 했다. RM은 "마드리드에 정말 오고 싶었고, 가능하다면 바르셀로나도 가고 싶다. 하지만 그중 하나의 소원을 드디어 이뤘다"라며 벅찬 마음을 내비쳤다.정국은 무더운 날씨 속 팬들의 컨디션을 걱정했다. 그는 "마드리드 아미 반갑다. 날이 많이 더웠다. 공연 시작할 때부터 해가 너무 쨍쨍했는데 괜찮게 잘 즐기셨는지 궁금하다"고 말했다. 이어 "오늘 너무 행복했다. 무대 위에서 멋있게 집중을 해야 되는데, 여러분의 노랫소리와 웃음소리가 너무 커서 자꾸 웃음이 새어 나왔다"라고 밝혔다.슈가는 스페인을 향한 애정을 표현했다. 슈가는 "스페인은 가장 와보고 싶었던 나라 중 하나다. 즐겨주는 관객들 덕분에 오늘의 기억을 평생 가져갈 수 있게 됐다. 오늘 여러분이 뛰어노는 모습을 보니까 코로나 팬데믹이 있기 전 콘서트가 떠올랐다. 여러분 덕분에 내일도 최선을 다해서 공연할 수 있을 것 같다"라고 했다.제이홉은 "제가 보는 게 믿기지 않는다. 계속 생각했다. "왜 이제서야 스페인에 왔지?" 이런 생각이 자꾸 든다. 다음에도 스페인을 넣어서 투어를 돌고 싶다"이라며 팬들을 향한 애정을 내비쳤다. 뷔는 처음부터 끝까지 스페인어로 소감을 밝히기도 했다.이날 공연에서는 '옥에 티'도 있었다. 공연은 당초 오후 8시 시작 예정이었지만 19분가량 지연됐다. 공연 시작을 기다리며 'BTS'를 외치던 팬들의 목소리도 시간이 지날수록 잦아들었다. 긴 시간은 아니었지만, 부산 공연에 이어 마드리드 공연까지 시작이 늦어진 점은 아쉽다.방탄소년단은 금요일에 이어 토요일에도 마드리드에서 공연을 열었다. 스페인 마드리드를 시작으로 벨기에 브뤼셀, 영국 런던, 독일 뮌헨, 프랑스 파리 등 유럽의 주요 5개 도시에서 총 10회에 걸쳐 팬들과 만난다.텐아시아는 국내 매체 중 유일하게 스페인 마드리드부터 시작해 영국 런던, 프랑스 파리 그리고 미국 주요 도시로 이어지는 방탄소년단의 월드투어 일정을 직접 현장 취재한다. 방탄소년단뿐 아니라 전 세계 아미들을 직접 만나고 현장에서 생생한 인터뷰도 전한다.마드리드=김지원 기자 won@tenasia.co.kr