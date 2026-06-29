송해나가 절친 이현이 부부와 함께한 상황극을 보여줬다./사진=송해나 SNS

송해나가 절친 이현이 부부와 함께한 상황극을 보여줬다./사진=송해나 SNS

송해나가 절친 이현이 부부와 함께한 상황극을 보여줬다.송해나는 지난 28일 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 별다른 설명 없이 한 장의 사진을 게재했다.공개된 사진에는 송해나가 이현이의 남편 홍성기 씨의 팔짱을 낀 채 어깨에 기대 환하게 웃고 있는 모습이 담겼다. 두 사람 옆에 선 이현이는 무표정한 얼굴로 이들을 바라보며 상황극에 힘을 보탰다.사진에는 세 사람의 관계를 재치 있게 표현한 문구도 더해졌다. 송해나의 머리 위에는 "언니 이 남자 괜찮아", 이현이의 머리 위에는 "그 남자 내 남자야"라는 자막이 삽입돼 삼각관계를 연상시키는 유쾌한 분위기를 연출했다.게시물을 본 이현이는 댓글을 통해 "내꺼얌...♥"이라며 남편을 향한 애정을 표현했고, 지소연, 에바, 이정진 등 동료 연예인들도 유쾌한 반응을 보이며 댓글로 호응했다. 팬들 역시 "진짜 친해야 가능한 장난", "이현이 표정이 포인트" 등의 반응을 남겼다. 반면 일부 누리꾼은 "남의 편 팔을 너무 가슴 쪽에 붙이셨다"며 불편하다는 의견을 내놓기도 했다. 이에 송해나는 "맞네. 확인"이라는 짧은 댓글을 남기며 특유의 털털한 면모를 보였다.이현이는 2012년 삼성전자 엔지니어 출신 홍성기 씨와 결혼해 슬하에 두 아들을 두고 있다. 최근 SBS '동상이몽2'에 출연하며 많은 사랑을 받았으며, 송해나는 SBS Plus·ENA 예능 '나는 SOLO(나는 솔로)' MC로 활약 중이다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr