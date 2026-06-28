사진 = 김민정 인스타그램

사진 = 김민정 인스타그램

배우 김민정이 여름 햇살이 가득한 드라이브 풍경과 편안한 스타일링으로 변함없는 동안 비주얼을 공개하며 특유의 청량한 분위기로 시선을 사로잡았다.김민정은 인스타그램에 "ANOTHER DAY OF"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 김민정은 차량 운전석에 안전벨트를 착용한 채 블랙 선글라스를 쓰고 정면을 바라보고 있다. 밝은 컬러의 민소매 상의를 입은 편안한 차림에 짧은 헤어스타일이 어우러졌고, 파노라마 선루프 너머로 푸른 하늘과 흰 구름이 펼쳐진 가운데 파란 새와 하트 그래픽이 더해져 한층 경쾌한 분위기를 완성했다.이어진 사진에서는 김민정이 같은 차량 안에서 고개를 살짝 들어 선루프 방향을 바라보며 은은한 미소를 짓고 있다. 한 손으로 반대쪽 팔을 가볍게 감싼 자연스러운 자세가 편안한 분위기를 더했고, 선루프 위에 앉아 있는 파란 새 그래픽과 맑은 하늘이 함께 담기며 여름날의 청량한 감성을 더욱 돋보이게 했다.이를 본 팬들은 "언니 너무 아름다우세요", "울언니 내영혼의 키드캅", "너무 예뻐", "역시 최고에요", "나이들어도 귀여울 수 있구나", "언제 늙어요" 등의 댓글을 달았다.한편 1982년생으로 44세인 김민정은 아역배우 출신으로 다수의 작품에 출연하며 연기력을 입증했다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr