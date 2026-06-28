사진 = 박민영 인스타그램

사진 = 박민영 인스타그램

배우 박민영이 부산의 밤바다를 배경으로 편안한 스타일링과 환한 미소를 담은 근황 사진을 공개하며 시선을 사로잡았다.박민영은 최근 자신의 인스타그램에 "부산얏호"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 박민영은 밤바다가 펼쳐진 모래사장을 배경으로 연한 베이지 컬러의 후드 집업과 반바지를 착용한 채 한쪽 팔을 길게 뻗어 환하게 미소 짓고 있다. 짧은 단발 헤어와 자연스러운 메이크업이 편안한 분위기를 더했고, 밝게 비친 모래사장과 멀리 보이는 바다, 해안가의 불빛이 어우러지며 시원한 야경을 완성했다.이어진 사진에서는 박민영이 후드를 머리에 쓴 채 바다를 향해 등을 보이고 한 손을 높이 들어 올린 포즈를 취하고 있다. 넉넉한 핏의 후드 집업과 쇼츠 차림이 한층 여유로운 분위기를 자아냈고, 잔잔한 파도와 해안선을 따라 이어진 조명, 멀리 보이는 건물의 불빛이 함께 담기며 밤바다의 풍경을 더욱 돋보이게 했다.이를 본 팬들은 "언니 너무 아름다우세요", "늘 응원합니다", "너무 예뻐", "So pretttyyyyyyy", "진짜 제가 넘 좋아하는 배우님", "실물보고 싶은 배우" 등의 댓글을 달았다.한편 1986년생인 박민영은 40세로 종영한 tvN 드라마 '세이렌'에서 열연했으며 하반기 SBS 새 드라마 '나인 투 식스'에 출연할 예정이다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr