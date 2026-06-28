사진 = 강다니엘 인스타그램

사진 = 강다니엘 인스타그램

사진 = 강다니엘 인스타그램

사진 = 강다니엘 인스타그램

워너원 강다니엘이 군복을 입은 다양한 셀카와 일상 사진을 공개하며 밝은 표정과 유쾌한 매력을 전했다.강다니엘은 최근 자신의 인스타그램에 "이마에 뾰루지 나버린 군인"이라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 강다니엘은 군복을 입은 채 보라색 벽을 배경으로 손가락으로 볼을 가리키며 미소를 짓고 있다. 짧게 정리한 헤어스타일과 또렷한 이목구비가 어우러졌고, 셀카 구도로 담긴 모습이 시선을 끌었다.이어진 사진에서는 강다니엘이 군모를 착용한 채 한쪽 팔을 들어 근육을 드러내는 포즈를 취하고 있다. 환하게 웃는 표정과 힘을 준 팔 동작이 자연스럽게 어우러지며 밝은 분위기를 더했다.또 다른 사진에서는 강다니엘이 군모를 눌러쓴 채 손으로 브이 포즈를 만들어 얼굴 앞에 올리고 있다. 군복 위로 배낭을 멘 모습과 푸른 하늘이 함께 담기며 한층 경쾌한 분위기를 자아냈다.마지막 사진에서는 보라색 벽을 배경으로 촬영한 네 컷 사진 일부가 담겼다. 토끼 귀 머리띠를 착용하고 팔짱을 낀 모습과 거수경례를 하는 모습이 나란히 배치돼 장난기 있는 매력을 보여줬다.이를 본 팬들은 "너무너무 귀엽고 멋지고 다하자나", "늘 응원합니다", "너무 예뻐", "화이팅", "그거 내가 조아해서 난거임", "건강하세요" 등의 댓글을 달았다. 특히 멤버인 이대휘의 "뾰루지 나도 멋지네 ㅋㅋㅋ"라는 댓글도 눈길을 끈다.강다니엘은 지난 2월9일 육군 현역으로 입대했다. 기초군사훈련을 마친 뒤 조교로 복무 중이다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr