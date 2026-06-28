사진 = 31기 순자 인스타그램

사진 = 31기 순자 인스타그램

사진 = 31기 순자 인스타그램

사진 = 31기 순자 인스타그램

'나는솔로' 31기 순자가 편안한 스타일링과 자연스러운 미소가 담긴 일상 사진으로 눈길을 끌었다.31기 순자는 최근 자신의 인스타그램에 "love & free~~"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 31기 순자는 창가 자리에 앉아 볼에 바람을 넣은 듯한 표정으로 옆을 바라보고 있다. 민트 컬러의 반소매 니트 카디건을 셔츠 위에 레이어드하고 아이보리 팬츠를 매치한 편안한 스타일링이 차분한 분위기를 더했고 테이블 위에 놓인 책과 함께 담긴 모습이 시선을 끌었다.이어진 사진에서 31기 순자 카페 앞 작은 벤치에 단정히 앉아 미소를 짓고 있다. 같은 스타일링에 크로스백과 실버 운동화를 매치했고 양손을 무릎 위에 모은 자연스러운 자세가 편안한 분위기를 완성했다.또 다른 사진에서 31기 순자 같은 장소 앞에 서서 카메라를 바라보고 있다. 단정하게 묶은 헤어와 깔끔한 스타일링이 어우러지며 담백한 매력을 드러냈고 손목시계와 팔찌, 반지 등 액세서리가 은은한 포인트를 더했다.마지막 사진에서 31기 순자 벽돌 건물 앞에 서서 미소를 짓고 있다. 민트 컬러 상의와 아이보리 팬츠의 조화가 깔끔한 인상을 더했고 길게 늘어선 꽃나무와 함께 담긴 모습이 편안한 일상의 분위기를 전했다.이를 본 팬들은 "순자님 패션센스 진짜 내서타일", "늘 응원합니다", "너무 예뻐", "두분의 예쁜 일상이 후끈후끈", "연예하시면서 더 이뻐지신 순자님", "공주님" 등의 댓글을 달았다.한편 1990년생 경수는 1991년생인 순자와 ENA, SBS Plus 연애 예능 '나는 솔로' 31기 출연자로 등장해 현실 커플로 발전해 달달한 연애를 이어가고 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr