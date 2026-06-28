사진 =24기 순자 인스타그램

사진 =24기 순자 인스타그램

사진 =24기 순자 인스타그램

사진 =24기 순자 인스타그램

'나는솔로'에 출연해 채식주의자임을 밝혀 '채식순자'로 알려진 24기 순자가 핑크 컬러 스타일링과 발랄한 분위기가 담긴 일상 사진을 공개하며 사랑스러운 매력을 드러냈다.24기 순자는 최근 자신의 인스타그램에 "🌿🧢🍆"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 24기 순자는 핑크 티셔츠와 화이트 쇼츠를 입고 창가 자리에 앉아 두 손을 포갠 채 시선을 아래로 향하고 있다. 손목에 착용한 하늘색 스크런치가 은은한 포인트를 더했고, 단정한 단발 헤어와 자연스러운 미소가 편안한 분위기를 완성했다.이어진 사진에서는 24기 순자가 같은 자리에서 카메라를 얼굴 앞으로 들어 사진을 촬영하고 있다. 핑크 티셔츠와 화이트 쇼츠의 조합이 산뜻한 느낌을 더했고, 창밖의 초록빛 풍경과 어우러져 밝고 싱그러운 분위기가 돋보였다.또 다른 사진에서는 24기 순자가 휴대전화를 얼굴 앞으로 든 채 몸을 살짝 기울여 거울을 바라보고 있다. 같은 스타일링을 유지한 가운데 자연스러운 포즈를 취했고, 실내 공간과 함께 담긴 모습이 일상적인 매력을 더했다.마지막 사진에서는 24기 순자가 핑크 티셔츠와 화이트 쇼츠 차림으로 창가 앞에 서 있다. 머리에는 연보라색 천을 모자처럼 두르고 길게 늘어뜨린 채 카메라를 바라보고 있으며, 흰색 운동화와 도트 무늬 양말을 함께 매치해 귀여운 분위기를 완성했다. 사진 상단에는 "이런 모자 어디 가서 쓰죠"라는 문구도 함께 담겼다.이를 본 팬들은 "귀여워", "넘칠 정도의 귀여움이시네요", "너무 예뻐", "예쁘고 귀여워요 화이팅", "귀엽고 너무 이뿌잖아요 사랑해요", "귀욤뽀짝하심" 등의 댓글을 달았다.현재 온라인 커뮤니티 중심으로 24기 순자와 13기 상철의 열애설이 불거졌다. 두 사람은 '나솔사계' 출연진들의 단체 사진에서 다정한 분위기로 사진을 촬영하며 눈길을 끌었다.이후 13기 상철은 해당 게시물에 "젤 예쁘세요"라는 댓글을 남겼고 17기 순자 역시 "눈에서 하트 나온다"며 화답했다. 이를 본 한 시청자가 "두 분 사귀세요?"라고 묻자 다른 네티즌이 "사귀겠나요 상철님도 눈 있어요"라고 답글을 남겼다. 이에 순자가 "눈 없는 듯ㅠ"이라고 댓글을 달면서 온라인에서는 상철을 간접적으로 언급한 것이 아니냐는 해석이 나왔다.한편 24기 순자는 ENA, SBS플러스 연애 예능 프로그램 '나는 솔로'에 출연했다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr