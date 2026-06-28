사진 = 29기 옥순 인스타그램

'나는솔로' 29기 옥순이 시원한 여름 스타일링과 자연스러운 미소가 담긴 일상 사진으로 눈길을 끌었다.29기 옥순은 최근 자신의 인스타그램 스토리에 사진을 한 장 올렸다.공개된 사진 속 29기 옥순은 블루 컬러의 슬리브리스 상의에 화이트 팬츠를 매치한 채 한 손은 주머니에 넣고 다른 손은 머리 뒤로 올린 자세로 미소를 짓고 있다. 긴 웨이브 헤어를 자연스럽게 늘어뜨리고 선글라스를 머리 위에 올린 스타일링이 청량한 분위기를 더했고 밝은 미소와 함께 편안한 매력이 돋보였다.29기 옥순 뒤로는 파란색과 흰색이 교차된 대형 부스와 'SUMMER SWAG' 문구가 담긴 배경이 자리하고 있다. 사진 왼쪽 상단에는 "짱쩡..💙 나 더워... 놀글 어떻게해..?🥺 벌써 사신이쓰신큰!"이라는 글이 함께 담겨 시선을 끌었다.앞서 SBS Plus·ENA 연애 프로그램 '나는솔로' 연상연하 특집에 출연한 29기 옥순은 29기 영수와 최종커플이 됐다. 이후 두 사람은 라이브 방송에서 현실 커플임을 밝혔으나 이후 결별설이 나왔다.29기 영수는 자신의 계정에서 Q&A 시간을 가졌는데 한 네티즌이 29기 영수에게 여자친구에 대해 질문하자 29기 영수는 "그럴리가요"라고 답변해 현재 솔로임을 드러낸 바 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr