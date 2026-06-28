사진 = 31기 경수 인스타그램

사진 = 31기 경수 인스타그램

사진 = 31기 경수 인스타그램

사진 = 31기 경수 인스타그램

'나는솔로' 31기 경수가 편안한 화이트 셔츠 스타일링과 여유로운 분위기가 담긴 일상 사진을 공개하며 훈훈한 비주얼을 드러냈다.31기 경수는 최근 자신의 인스타그램에 "Freedom"이라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 31기 경수는 화이트 셔츠와 블랙 팬츠를 입고 카페 의자에 기대앉아 고개를 옆으로 돌린 채 한쪽을 바라보고 있다. 손에는 스마트폰을 들고 편안한 자세를 취하고 있으며, 손목시계와 팔찌가 깔끔한 스타일링에 자연스러운 포인트를 더했다.이어진 사진에서 31기 경수는 같은 자리에서 몸을 기댄 채 옅은 미소를 짓고 있다. 자연스럽게 넘긴 헤어와 단정한 셔츠 차림이 어우러지며 한층 여유로운 분위기를 완성했고, 테이블 위에 놓인 휴대전화 케이스와 마스크도 함께 담겼다.또 다른 사진에서 31기 경수는 야외 테이블에 앉아 스마트폰을 바라보며 환하게 웃고 있다. 화이트 셔츠와 블랙 팬츠를 그대로 매치한 모습에 앞에 놓인 두 잔의 음료가 더해지며 편안한 카페 분위기가 눈길을 끌었다.마지막 사진에서 31기 경수는 양손을 주머니에 넣은 채 도로 위에 서서 하늘을 바라보고 있다. 화이트 셔츠와 블랙 팬츠를 단정하게 갖춰 입은 스타일링이 깔끔한 인상을 더했고, 저녁 하늘과 주택가 풍경이 어우러지며 차분한 분위기를 자아냈다.이를 본 팬들은 "자알 생겨따", "늘 응원합니다", "편안한 미소는 순자님이 만든것이라서 더 잘생겨보이는듯", "온국민이 온마음으로 응원하는 커플", "남친룩 넘 멋져요", "순자님과 포레버행복하시길요" 등의 댓글을 달았다.한편 1990년생 경수는 1991년생인 순자와 ENA, SBS Plus 연애 예능 '나는 솔로' 31기 출연자로 등장해 현실 커플로 발전해 달달한 연애를 이어가고 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr