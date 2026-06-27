사진=MBC '놀면 뭐하니'

사진=MBC '놀면 뭐하니'

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'놀면 뭐하니' 개그맨 허경환이 동기 박영진의 대출 요청에 난색을 표했다.27일 방송된 MBC '놀면 뭐하니?'에서는 자전거 동호회 '휘파람 라이더스' 회원으로 변신한 유재석, 하하, 허경환, 주우재와 게스트 정준하, 박영진이 첫 한강 라이딩을 함께하는 모습이 공개됐다.이날 가장 먼저 모습을 드러낸 박영진은 자신을 "문래동 박복동"이라고 소개하며 등장했다. 평소 자전거를 즐겨 탄다고 밝힌 그는 오랜만에 만난 공채 동기 허경환을 반갑게 맞이했다.하지만 훈훈한 분위기도 잠시, 박영진은 "사실 지금은 허경환과 척지고 지낸다"면서 "전화도 안 받고 돈도 안 빌려준다"고 서운함을 드러냈다.허경환은 곧바로 "농담이 아니다. 영진이가 이사를 가야 한다며 돈을 빌려달라고 해서 잠시 차단 중이었다"고 폭로해 현장을 웃음바다로 만들었다.허경환은 "아까 영진이가 들어오는 걸 보고 깜짝 놀랐다. 또 돈 빌리러 온 줄 알았다"고 너스레를 떨었고, 박영진은 "전화해서 돈을 빌려달라고 했더니 형은 방송인 줄 알고 '어, 영진아' 하면서 엄청 친절하게 받더라"고 맞받아쳤다.허경환은 "방송이 아니라는 걸 듣는 순간 급하게 전화를 끊고 차단했다"고 인정해 폭소를 자아냈다.과거에도 비슷한 일이 있었다고 털어놓은 허경환은 "이건 한번 짚고 넘어가야 한다. 영진이는 이사만 가면 나한테 전화한다"며 "예전에도 '잔금을 못 맞춰서 지금 짐이랑 같이 밖에 나와 있다'고 하더라. 그 말을 들으면 어떻게 안 빌려줄 수가 있겠냐"고 밝혔다.이를 듣던 유재석은 "그래서 돈은 갚았냐"고 물었고, 허경환은 "갚았다. 갚았으니까 지금 얼굴 보고 있는 것"이라고 답해 또 한 번 웃음을 안겼다.박영진은 끝까지 포기하지 않았다. 그는 "이번에도 잘 부탁드리겠습니다. 허 대표님"이라며 또다시 대출을 요청했고, 허경환은 황당한 표정을 감추지 못했다.넘치는 의욕을 드러내던 박영진은 결국 유재석에게 호출을 받았다. 유재석은 "이분 왜 이러냐"면서 "유튜브에서는 정말 날아다니는데 지상파에서는 힘을 너무 준다"고 돌직구를 날렸다. 정준하 또한 "안 해도 될 말을 자꾸 한다"고 덧붙였다. 허경환 역시 "오늘 다 던지고 간다"고 거들며 박영진을 놀렸다.계속되는 애드리브에 박영진이 "속으로만 생각하라는 거냐"고 억울해하자, 유재석은 "애드리브는 좋은데 지금 생각하는 것에서 30%만 줄여봐라. 너무 부담 갖지 말라"고 진심 어린 조언을 건넸다.이에 박영진은 "생각하는 것의 30%를 줄이는 게 쉽지 않다. 아직 쫓기는 느낌이라 불안하지만 믿어달라"며 "나는 마라토너다. 뒤에서 힘을 발휘할 것"이라고 끝까지 상황극을 이어가 마지막까지 웃음을 선사했다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr