이미지 크게보기 사진 = SBS '김부장'

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'김부장' 소지섭이 딸을 잃은 아버지의 처절한 부정과 결심을 보였다.27일 방송된 SBS 금토드라마 '김부장'에서는 하나뿐인 딸을 되찾기 위해 스스로 법 밖에 서기로 결심한 김부장(소지섭)의 이야기가 펼쳐졌다.사방으로 흩어진 단서를 붙잡아도 돌아오는 것은 거짓과 회피뿐이었다. 딸을 향한 간절함은 점점 걷잡을 수 없는 분노로 번져 갔고, 김부장은 끝내 직접 움직이기 시작했다.특히 김부장은 "부모를 잃으면 고아라고 하고 남편을 잃으면 과부라고 한다. 하지만 자식을 잃은 부모를 지칭하는 단어는 없다. 그 모습이 너무 비통해서 더는 잃을 게 없어 보여서다"라며 깊은 상실감을 쏟아냈다. 이어 "촉법소년이란 표현 좋다. 그럼 나는 무법중년 해야겠다"라고 말하며 담담하게 복수를 예고했다.끝내 닿았다고 믿었던 희망마저 산산이 무너졌다. 휴대전화 화면에 남겨진 한 줄의 메시지는 김부장을 순식간에 절망으로 몰아넣었고, 그는 믿기지 않는 현실 앞에서 "연락해라. 당장"이라고 절규하며 무너져 내렸다.이후 경찰 조사에서도 입을 굳게 다물었던 김부장은 예상치 못한 순간 휴대전화에 딸의 이름이 떠오르자 무너져 내렸다.그는 앞을 가로막는 형사들을 제압한 뒤 휴대전화를 붙잡고 "민지니?"라고 떨리는 목소리를 내뱉었고, 딸이 살아 있기를 바라는 아버지의 간절한 마음이 먹먹한 여운을 남겨 극의 긴장감을 불러일으켰다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr