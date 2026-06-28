'K-할머니' 틀 깼다…유튜브서 다시 쓰는 원로 배우들의 전성기 [TEN스타필드]

원로 배우들이 유튜브를 통해 새로운 소통에 나섰다. / 사진=텐아시아DB

전원주가 아껴온 삶에 대한 솔직한 속내를 밝혔다. / 사진='전원주인공' 유튜브 캡쳐

"80살 된 게 아까워 죽겠어."배우 선우용여가 81세에 유튜브를 시작하면서 한 말이다. 최근 1년 새 유튜브에 뛰어든 배우 박정수, 김영옥, 전원주 등 원로 배우들이 각자의 개성을 앞세워 노년의 색다른 라이프스타일을 제시하고 있다. 드라마나 영화에서 주로 누군가의 어머니나 할머니, 혹은 극을 받쳐주는 조연을 맡았던 이들은 이제 자신의 이름을 내건 유튜브 채널에서 노년기의 멋진 모습을 보여주고 있다.박정수는 지난 4월 '웬만해선 정수를 막을 수 없다' 유튜브 채널을 개설했다. 주로 패션과 뷰티, 일상 콘텐츠를 중심으로 다양한 모습을 보여주고 있다. 손녀들과 쇼핑하거나 유튜브 소재를 함께 고민하는 모습은 친근함을 더했고 세련된 스타일링과 당당한 모습은 '트렌디한 멋쟁이 할머니'라는 이미지를 구축했다.김영옥의 유튜브는 박정수와는 또 다른 결이다. 채널 '월간 할머니 집'을 통해 세대를 뛰어넘는 공감대를 형성하고 있다. MZ세대 사이에서 유행하는 마라탕과 탕후루를 먹어보거나 아이돌 콘서트를 찾는 등 젊은 세대의 문화를 거리낌 없이 경험한다. 한편으로는 남편과 사별 후 심경을 담담히 털어놓기도 한다. 젊은 세대에게는 친근함을 주고 중장년층에게는 위로를 건네며 자연스럽게 세대 간 공감대를 넓히고 있다는 평가다.전원주는 강렬했던 짠순이 이미지를 활용해 재태크 노하우 썰을 풀어놓고 있다. 식모와 주모 등 주변 인물을 주로 연기했던 그가 자기 삶의 주인공으로써 경험담을 꺼내놓는 모습이 신선함을 자아낸다.특히 전원주가 선우용여와 식사하며 솔직한 속내를 털어놓는 영상이 화제를 모았다. 지난 2일 공개된 영상에서 전원주는 지나치게 아끼며 살아온 과거를 후회한다고 이야기했다. 해당 영상은 조회수 140만 회를 돌파하며 채널 최고 조회수를 기록했다.원로배우 유튜브의 시작점으로 꼽히는 선우용여 역시 기존 노년의 이미지를 뒤집었다. 매일 아침 벤츠를 직접 몰고 호텔 조식 뷔페를 찾는 여유로운 일상으로 화제를 모았다. 시청자들 사이에서는 "저렇게 나이 들고 싶다"라는 반응이 이어졌다. 누군가의 어머니가 아닌 자신을 위해 현재를 즐기는 새로운 노년상을 보여준 셈이다.과거 미디어 속 노년 여성은 엄마와 시어머니, 할머니 등 가족 안의 한 역할로 소비되는 경우가 많았다. 하지만 유튜브에서는 취향을 가진 개인이자 새로운 도전을 이어가는 한 사람으로 조명된다.플랫폼이 다양해지는 가운데 원로 배우들은 배역이 아닌 개인 미디어로 인생의 새로운 막을 열었다. 고령화 사회에서 원로 배우들의 유튜브는 실버 세대의 새로운 롤모델을 제시하고 있다. 깊이 있는 연륜과 뉴미디어의 트렌디함이 결합한 이들의 콘텐츠가 앞으로 어떤 방식으로 진화할지 주목된다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr