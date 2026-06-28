사진 = JTBC '아는형님' 캡처

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KBS2 '불후의 명곡'에서 김범룡X진시몬이 35년 우정을 담은 첫 듀엣 무대로 세월을 뛰어넘는 감동을 선사하며 최종 우승을 거머쥐었다.지난 27일 방송된 762회 '불후의 명곡'은 '트로트 절친 가왕전 2부'로 꾸머졌다. 이번 특집에서는 천록담X춘길, 정근우X박구윤X김수찬, 김용빈X손빈아X추혁진, 조혜련X신성, 김범룡X진시몬이 출격해 유쾌함과 감동이 오가는 트로트계 절친들의 특급 무대를 선보였다. 이에 시청률은 전국 4.7%로 동시간대 155주 1위를 기록하며 명실상부 토요 예능 강자의 저력을 입증했다. (닐슨코리아 기준)첫 번째로 천록담X춘길이 조용필의 '일편단심 민들레야'로 무대에 올랐다. 천록담과 춘길은 비슷한 투병의 아픔을 거친 특별한 인연을 언급하며 "트로트라는 길의 든든한 동반자"라고 서로를 소개해 감동을 자아냈다. 천록담X춘길은 원곡의 정서를 한껏 살린 절절한 가창력으로 무대를 가득 채웠다. 특히 춘길이 "오늘은 이정X모세도 함께 하는 '춘천이모'의 무대"라고 소개한 만큼 2000년대 초 레전드 발라더들의 감성까지 녹이며 몰입감을 폭발시켰다. 발라드와 트로트를 넘나드는 두 사람의 시너지가 돋보인 무대였다. 추혁진은 "저희가 견제 대상 1호로 뽑았었는데 그 이유가 이 무대에 다 담겼다"며 "서로의 색깔이 너무 잘 보이고 무대 구성이 백 점이었다"라며 극찬했다.두 번째 순서로 서진필의 '사나이 순정'을 선곡한 정근우X박구윤X김수찬이 뽑혔다. 특히 '불후' 첫 출연 당시 박자 실수로 화제를 모은 정근우가 "이번엔 실수가 아닌 팀의 완벽한 조커가 되겠다"라고 포부를 드러냈다. 이를 입증하듯 박구윤, 김수찬의 탄탄한 가창력과 함께 정근우의 반전 보컬 실력이 이어져 모두를 깜짝 놀라게 했다. 특히 후반부 거친 사나이의 감성을 터트린 세 사람의 폭발적인 에너지가 토크대기실은 물론 명곡판정단 모두를 기립하게 만들었다. '사나이 순정'을 작곡한 장본인인 김범룡은 "근우 씨 목소리에 깜짝 놀랐다"며 "열정이 느껴졌다"고 엄지를 치켜들었다. 이번 대결은 천록담X춘길이 높은 득표수를 차지하며 1승을 거머쥐었다.이때 세 번째로 김용빈X손빈아X추혁진이 무대에 오르며 트로트 집안싸움이 펼쳐졌다. 김용빈은 윤희상의 '카스바의 여인'을 선곡했다며 "오늘 섹시함을 보게 되실 것"이라며 예고해 기대를 높였다. 세 사람은 댄서들과 함께 하는 농염한 퍼포먼스로 시작부터 현장을 후끈 달아오르게 했다. 한 편의 뮤지컬 같은 세 사람의 댄스 퍼포먼스와 매혹적인 재즈풍 보컬이 모두의 눈과 귀를 사로잡았다. 동갑내기 절친다운 김용빈X손빈아X추혁진의 완벽한 시너지가 빛을 발했다. 이찬원은 "사실 '불후' 5년 진행하면서 이런 무대는 처음이다"라며 세 사람의 파격적인 변신에 감탄했다. 김용빈X손빈아X추혁진이 천록담X춘길의 2연승을 저지하며 1승을 차지했다.네 번째 무대는 조혜련X신성이 선보이는 높은음자리의 '바다에 누워'였다. 신성은 무대에 앞서 "(조혜련은) 든든한 가족을 만난 느낌이었다"며 "배울 게 정말 많았다"라며 감사를 전해 훈훈함을 자아냈다. 조혜련X신성은 원곡의 매력을 배가시키는 시원시원한 가창력과 폭발적인 흥으로 현장 분위기를 단숨에 압도했다. 무대를 온전히 즐기는 두 사람의 완벽한 호흡이 모두를 들썩이게 만들었다. 특히 두 사람은 무대 중간 능청스러운 콩트로 유쾌한 무대를 완성, 곡 제목 그대로 바닥에 눕는 엔딩 퍼포먼스로 마지막까지 웃음을 선사했다. 홍소윤은 "물속에서 시원한 바닷바람을 맞는 것 같은 무대였다"라며 환호했다. 김용빈X손빈아X추혁진이 2연승 독주를 이어갔다.마지막 무대는 녹색지대의 '그래 늦지 않았어'를 선곡한 김범룡X진시몬이었다. 김범룡은 무대에 앞서 "친동생 같은 진시몬과 35년 만에 처음으로 듀엣을 선보인다"며 "저희 인생의 한 페이지를 함께 해달라"라고 소개해 뭉클함을 더했다. 김범룡X진시몬은 첫 듀엣 무대임이 무색하게 35년 세월히 고스란히 녹아든 호흡으로 감탄을 자아냈다. 오랜 시간을 함께 걸어온 절친만이 보여줄 수 있는 하모니가 깊은 울림을 전했다. 특히 특급 지원군으로 정수라가 깜짝 등장하면서 더욱 특별한 피날레를 완성했다. 이찬원은 "소름이 확 돋았다"라며 감탄을 금치 못했고 천록담은 "나무의 나이테 같은 관록이 느껴졌다"며 "교훈을 다시 한번 얻게 된 무대였다"라며 존경을 표했다. 김범룡X진시몬X정수라가 최종 우승을 거머쥐며 '트로트 절친 가왕전'의 마지막 트로피를 거머쥐었다.이처럼 '불후의 명곡-트로트 절친 가왕전' 2부는 내로라하는 세대불문 트로트 강자들이 총출동, 오직 '불후'에서만 만날 수 있는 특별한 컬래버 무대들을 선물하며 명실상부 대한민국 대표 음악 프로그램의 저력을 입증했다. 특히 35년 우정을 이어온 절친부터 동갑내기 친구들, 세대를 넘나드는 우정까지 저마다의 특별한 케미가 더해지면서 토요일 밤을 웃음과 감동으로 가득 채웠다.매 회 다시 돌려보고 싶은 레전드 영상을 탄생시키는 '불후의 명곡'은 매주 토요일 오후 6시 5분 KBS 2TV에서 방송된다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr