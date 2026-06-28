아모띠가 상금으로 아내와 결혼했다고 밝혔다./사진제공=KBS

아모띠가 상금으로 아내와 결혼했다고 밝혔다./사진제공=KBS

아모띠가 누적된 피지컬 서바이벌 우승 상금만 총 4억 6000만 원에 달한다고 밝힌다.28일 오후 4시 40분 방송되는 KBS2 예능 ‘사장님 귀는 당나귀 귀’(이하 ‘사당귀’)에는 피지컬 서바이벌 우승자 아모띠가 등장한다. 아모띠는 전 세계적으로 화제를 모은 스포츠 서바이벌 프로그램 ‘피지컬: 100 시즌2’부터 ‘피지컬: 아시아’까지 연속으로 우승을 차지했다.그는 “‘피지컬: 100’ 시즌2’ 시리즈 우승 상금이 각각 3억 원과 1억 6000만 원이라며 “지금까지 누적 상금만 총 4억 6000만 원이다”라고 밝힌다. 이어 “우승 상금으로 지금의 아내와 결혼했다”라며 아내와의 러브스토리를 공개한다.이날 아모띠는 철인 8종 경기인 하이록스에 도전하는 엄지인과 김진웅을 지원사격한다. 지난 3월 영국 런던에서 열린 하이록스 대회에서 당당히 우승을 차지했던 만큼, 월드클래스다운 자신만의 노하우를 전수한다.아모띠는 본격적인 코칭에 앞서 거침없이 상의를 탈의, 운동으로 다져진 성난 복근을 깜짝 공개한다. CG를 방불케하는 구릿빛 근육을 코앞에서 직관한 엄지인은 돌고래 비명을 지르며 “아모띠는 고기 굽는 전완근조차 멋있다”라고 말한다. 김숙도 “저게 다 근육이라니”라고 감탄하며 “남자들이 갖고 싶어하는 ‘에잇팩’ 아니냐”라고 입을 다물지 못한다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr