이석훈이 '끼리끼리'에 출연한다. / 사진=텐아시아DB

이석훈이 '끼리끼리'에 출연한다. / 사진=KBS Joy

가수 겸 뮤지컬 배우 이석훈이 신규 예능 '끼리끼리'에 출연한다.다음 달 15일 첫 방송되는 KBS Joy '끼리끼리'는 취향과 성향이 통하는 닮은꼴들끼리 모여 여행을 떠나는 리얼리티다. 첫 여행에서는 이석훈과 함께 방송인 장성규, 가수 고영배 유부남 삼인방이 뭉쳐 일본 오사카 크루즈 여행기를 펼친다.이석훈은 이번 '끼리끼리'를 통해 무대 위와는 또 다른 모습을 보여줄 예정이다. 일상에서 벗어나 여유로운 시간을 보내는 것은 물론, 친근한 매력과 자연스러운 예능감으로 시청자들과 만난다.이석훈과 장성규, 고영배의 찐친 케미스트리 또한 관전 포인트다. 실제 절친으로 알려진 세 사람은 '끼리끼리' 공식 포스터에서도 자연스러운 케미를 보여주며 기대감을 높였다.한편 올해로 데뷔 18주년을 맞은 이석훈은 지난 2월 싱글 '사랑이란 건'을 발매했다. 또 오는 9월 6일부터 11월 15일까지 서울 구로구 디큐브 링크아트센터에서 공연되는 뮤지컬 '광화문연가'에는 주인공 명우 역으로 출연한다.'끼리끼리'는 7월 15일 오후 8시 첫 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr